Delincuentes roban dinero en efectivo y especies desde céntrica farmacia de Limache

Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diligencias investigativas por un robo en lugar no habitado que afectó a una farmacia de la cadena Ahumada, ubicada en calle República, en la comuna de Limache. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves y movilizó a personal especializado de la PDI.

Según los primeros antecedentes, un grupo indeterminado de antisociales ingresó al recinto comercial luego de provocar daños en uno de los ventanales de acceso al local.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Limache, subprefecto Carlos Zumarán, informó que “detectives de la BICRIM Limache adoptaron un procedimiento por el delito de robo en lugar no habitado que afectó a la farmacia de la cadena Ahumada, ubicada en calle República de esta comuna”.

La autoridad policial agregó que, al llegar al lugar y entrevistar a la encargada del establecimiento, esta señaló que “a eso de las 2 de la madrugada una cantidad aún indeterminada de sujetos ingresaron a través de la fractura de un ventanal para sustraer desde el interior alrededor de 700 mil pesos en dinero en efectivo y diversos artículos farmacéuticos, de los cuales aún se estaba realizando el catastro”.

Tras el delito, los responsables del local iniciaron un inventario para determinar el avalúo total de las especies sustraídas, las que se sumaron al dinero en efectivo ya contabilizado.

Respecto a las diligencias para identificar a los autores del ilícito, el subprefecto Zumarán señaló que “actualmente nos encontramos trabajando el sitio del suceso en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, con la finalidad de establecer la identidad de los autores”.

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