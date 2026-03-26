Seis sujetos detenidos deja operativo de la PDI por robo de carga y falsificación de documentos en Cartagena y San Antonio

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI San Antonio detuvieron a seis personas, todos chilenos y mayores de edad, en el marco de una investigación por el delito de hurto agravado y por el ilícito flagrante de falsificación de instrumento público.

El trabajo de análisis criminal efectuado en coordinación con el Ministerio Público, permitió gestionar las órdenes correspondientes para 10 inmuebles de las comunas de Cartagena y San Antonio.

En dichos lugares se logró la incautación de 7,62 gramos de ketamina, 53,16 gramos de clorhidrato de cocaína y más de 1 millón 300 mil pesos en dinero en efectivo.

Así como también dos licencias de conducir falsificadas, 10 teléfonos celulares y diversos artículos asociados a las sustracción de carga desde contendores, de marcas como TOP, Adidas, Under Armour, avaluados en 10 millones de pesos.

Por instrucción del Ministerio Público, todos los imputados pasaron a control de detención ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, para la formalización correspondiente.

PURANOTICIA