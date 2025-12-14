Seis personas resultaron lesionadas tras violenta colisión de vehículo con colectivo a metros del Reloj de Flores de Viña del Mar

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo en la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Seis personas resultaron lesionadas, incluyendo una en estado de gravedad (fracturas), luego que un vehículo particular colisionara un colectivo.

El hecho se produjo cerca de las 05:00 horas, en la intersección de avenida La Marina con calle Viana, a pasos del Reloj de Flores.

De acuerdo con información preliminar, el auto no habría respetado la luz roja del semáforo cuando se dirigía desde la Ciudad Jardín hacia Valparaíso, impactando al colectivo que transitaba con luz verde.

La conductora del vehículo menor de color azul marcó positivo en el alcotest.

Cuatro de los lesionados eran ocupantes del auto, mientras que los dos restantes se trasladaban en el colectivo: el conductor y un pasajero.

La Fiscalía de Viña del Mar instruyó que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realice los peritajes correspondientes.

PURANOTICIA