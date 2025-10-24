Seis personas detenidas deja nuevo operativo de «Ronda Impacto» en el plan de Valparaíso: se cursaron 65 infracciones

Con seis personas detenidas terminó un nuevo procedimiento de «Ronda Impacto» efectuado por Carabineros de la 2ª Comisaría Central en Valparaíso.

En específico, este servicio preventivo se desarrolló en los alrededores de la plaza Sotomayor, la plaza Echaurren, la plaza Aníbal Pinto y el eje Bellavista.

La institución policial detalló que el resultado del operativo fue la detención de seis personas, por mantener órdenes vigente de captura, delitos de contrabando, amenazas contra funcionarios de Carabineros, daños y también por agresiones.

En ese sentido, se llevaron a cabo 108 controles de identidad y vehiculares, cursándose 65 infracciones, en su mayoría al comercio informal y ley de alcoholes.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, explicó que "el objetivo principal de este servicio fue reforzar la sensación de seguridad de los vecinos y visitantes, aumentando la presencia policial preventiva, detectando incivilidades y fiscalizando aquellas conductas que afectan la tranquilidad pública".

De igual forma, sostuvo que "estas rondas permiten fortalecer el trabajo de nuestros carabineros en terreno, junto a la Dirección de Seguridad del Municipio, manteniendo un contacto directo con la comunidad y entregando una respuesta efectiva frente a inquietudes de seguridad que puedan presentarse en el sector".

"Seguiremos como institución desarrollando este tipo de servicios focalizados, de manera coordinada con las autoridades locales y la comunidad, para garantizar espacios más seguros para toda la comunidad", sentenció el oficial policial.

