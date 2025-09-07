Seis compañías trabajaron en siniestro que afectó a bodega del Mercado Cardonal en Valparaíso

La tranquilidad de la tarde en Valparaíso se vio interrumpida este sábado cuando un incendio se desató en el Mercado Cardonal, uno de los recintos comerciales más tradicionales de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se habrían iniciado en una bodega ubicada en el subterráneo del edificio, lo que generó una gran acumulación de humo y obligó a un amplio despliegue de los equipos de emergencia. En total, seis compañías de Bomberos, con cerca de 40 voluntarios, trabajaron en el lugar para contener la emergencia.

El capitán de la Duodécima Compañía de Bomberos, Héctor Carneiro, explicó que “la primera unidad que llegó detectó humo saliendo de un local comercial, se procedió a ingresar y realizar ventilación para alcanzar el foco principal, que estaba en el fondo de una bodega con gran cantidad de cartones almacenados. El incendio fue controlado y actualmente se trabaja en los puntos calientes”.

Carneiro también destacó que todas las personas fueron evacuadas a tiempo y no se registraron lesionados, gracias al trabajo coordinado con Carabineros y personal municipal.

Hasta ahora, las causas del incendio no han sido determinadas y serán materia de investigación por parte del Departamento de Investigación de Incendios.

PURANOTICIA