Seguridad pública, salud y crisis hídrica: Andrés Soza, el nuevo delegado presidencial de Petorca, fija prioridades en la provincia

A pocos días de asumir como delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Soza delineó con Puranoticia.cl los principales ejes de su gestión, enfatizando que su rol estará enfocado en responder a las demandas más urgentes de la ciudadanía.

“Mi objetivo hoy día como delegado presidencial es trabajar para atender los requerimientos de los vecinos, coordinar los servicios públicos y tratar de hacer, sin duda, un buen gobierno en la provincia”, afirmó.

En esa línea, la seguridad pública aparece como uno de los pilares centrales. La autoridad señaló que ya inició coordinaciones con las policías para fortalecer la prevención del delito. “Una de las prioridades va a ser la seguridad ciudadana”, sostuvo, detallando acciones como el refuerzo de rondas preventivas y el combate al microtráfico de drogas.

Otro eje relevante es la salud, especialmente ante el aumento de la población y la presión sobre los recintos asistenciales. Soza advirtió que la infraestructura actual resulta insuficiente: “En la práctica se demuestra de que la infraestructura ya no da abasto, sobre todo los servicios de urgencia”. Frente a esto, anunció visitas a los establecimientos para coordinar mejoras con el nivel central.

La crisis hídrica, histórica en la provincia, también ocupa un lugar prioritario. Si bien reconoció una leve mejoría tras las lluvias recientes, enfatizó la necesidad de seguir apoyando a los sistemas de agua potable rural. “Vamos a poner especial énfasis en trabajar junto a los comités de agua potable y las comunidades de regantes”, indicó, subrayando la importancia de la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.

Consultado por proyectos mayores como desaladoras o embalses, el delegado evitó definiciones inmediatas, señalando que primero revisará sus aspectos técnicos y administrativos antes de fijar postura.

En materia económica, Soza abordó la crisis del sector textil en La Ligua, descartando dar por perdida esta actividad tradicional. “En ningún caso se puede colocar la lápida a actividades comerciales que generan la identidad de la comuna”, afirmó. En ese sentido, planteó trabajar con gremios y organismos como Sercotec para modernizar el rubro e incorporar nuevas tecnologías.

Respecto al complejo escenario de viviendas irregulares en la provincia, el delegado reconoció la magnitud del problema, aunque precisó los límites de su rol. No obstante, aseguró que habrá coordinación y fiscalización junto a otras instituciones para evitar nuevas irregularidades, además de impulsar soluciones habitacionales para comités que llevan años esperando.

Finalmente, Soza enfatizó que su gestión buscará ser cercana a la comunidad: “La delegación va a ser un espacio de puertas abiertas para asesorar a nuestros dirigentes sociales”, concluyó.

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