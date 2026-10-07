Seguridad Pública de Villa Alemana recupera bicicleta robada que era ofrecida por un menor de edad a través de redes sociales

La coordinación entre un joven vecino de Villa Alemana, Seguridad Pública Municipal y Carabineros, permitió recuperar una bicicleta que había sido sustraída días antes y que posteriormente apareció publicada para la venta en marketplace de Facebook.

Cerca de las 13:30 horas, la víctima se comunicó al número único municipal 1211 luego de reconocer su bicicleta en una publicación donde era ofrecida por $200.000. Tras contactar al vendedor y coordinar un eventual encuentro, solicitó la presencia de personal municipal para verificar la situación.

Los patrulleros municipales concurrieron junto al joven hasta el parque General Bernales, donde lograron ubicar la bicicleta y a la persona que la estaba ofreciendo, un menor de edad. El vendedor dijo haberla adquirido por $70.000 en calle Champagnat y que la utilizó durante algunos días antes de publicarla.

Carabineros llegó posteriormente al lugar, adoptó el procedimiento y detuvo al menor por receptación. La bicicleta, cuya denuncia por robo se encontraba previamente registrada en la 6ª Comisaría de Carabineros, fue recuperada.

El alcalde Nelson Estay señaló que "quiero valorar profundamente el trabajo de nuestros equipos de Seguridad Pública Municipal, pero también la confianza de este joven que decidió recurrir a nuestros patrulleros y pedir apoyo para recuperar su bicicleta. Este tipo de hechos demuestra que la confianza de nuestros vecinos en Seguridad Municipal, en el 1211 y en su municipio vale la pena".

A ello agregó que "gracias a esa coordinación fue posible recuperar la bicicleta y que Carabineros detuviera a quien la estaba ofreciendo para la venta. Eso es justamente lo que buscamos: que nuestros vecinos sepan que no están solos y que pueden acudir a nosotros cuando necesiten ayuda”.

El director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, destacó que "la persona se comunicó al 1211, nuestra plataforma de Seguridad Pública, solicitando la presencia del personal municipal luego de detectar que estaban vendiendo su bicicleta. Nuestros equipos se entrevistaron con la víctima y concurrieron al lugar donde había citado al vendedor, logrando dar con la especie que había sido sustraída y coordinando posteriormente el procedimiento con Carabineros”.

Asimismo, mencionó que "es importante que nuestros vecinos utilicen esta plataforma. Van a encontrar ayuda frente a distintos tipos de delitos, incivilidades y también otras emergencias que puedan afectar a la comunidad”.

Desde el Municipio de Villa Alemana reiteraron el llamado a no enfrentar directamente a personas que puedan estar en posesión de especies robadas y a entregar oportunamente los antecedentes a Seguridad Pública Municipal y a las policías para realizar los procedimientos de manera coordinada y segura.

PURANOTICIA