Seguridad Municipal de Limache recupera vehículo robado gracias a lector de patentes

Un vehículo con encargo vigente por robo fue recuperado durante la madrugada de este Sábado por Seguridad Municipal de Limache, en un procedimiento realizado junto a Carabineros de Chile, gracias al uso de tecnología de lectura automática de patentes.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje nocturno preventivo, cuando el sistema Safe By Wolf detectó de forma automática la placa patente del automóvil en calle Independencia esquina Covadonga, alertando a los equipos municipales sobre su condición de vehículo robado.

Según se informó, el automóvil había sido sustraído hace dos días mediante un portonazo, ocurrido en el límite territorial entre Concón y Limache, manteniendo una orden de búsqueda activa por parte de Carabineros.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó que este resultado es fruto del trabajo coordinado con Carabineros, el uso de software especializado y el reforzamiento de las rondas municipales, luego de implementar turnos de seguridad 24/7 desde mayo del año pasado.

Finalmente, la autoridad comunal realizó un llamado a la comunidad a reportar vehículos abandonados o fuera de lo habitual, recordando que los vecinos pueden comunicarse al 1459, ya que con solo informar la patente es posible verificar en tiempo real si existe una orden de robo, fortaleciendo así la prevención y recuperación de vehículos sustraídos.

