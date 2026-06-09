Segundo temblor en menos de 20 minutos sacude a la región de Valparaíso

Otro sismo de menor intensidad se percibió este martes en la región de Valparaíso.

El movimiento telúrico se produjo a las 17:24 horas, 18 minutos después del que se registró a 25 kilómetros al oeste de Quintero, que tuvo una magnitud de 3,8.

El nuevo temblor tuvo la misma magnitud y la misma localización, pero con una latitud de -32.84, una longitud de -71.79 y una profundidad de 29 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres dio a conocer que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

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