Segundo caso en 24 horas: Liberan por error a otro imputado que debía cumplir prisión preventiva en Viña del Mar

Se trata del segundo caso en 24 horas, ya que el miércoles se registró la liberación errónea de un sujeto desde el Centro de Justicia en la región Metropolitana.

Jueves 12 de febrero de 2026 17:40
Durante este jueves se registró la liberación, por error, de un individuo que debía cumplir prisión preventiva en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Según informaciones preliminares, Gendarmería liberó a un imputado que había sido procesado ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad Jardín.

El sujeto fue llevado a la sala de audiencias 3 y al momento de finalizar el control de detención, fue liberado por un gendarme.

Se trata del segundo caso en 24 horas, ya que el miércoles se registró la liberación errónea de un sujeto desde el Centro de Justicia en la región Metropolitana

Esta persona usurpó la identidad de otra para eludir una orden de detención pendiente.

Tras esto, se concretó la desvinculación de dos funcionarios, además de otros dos suspendidos.

