Segundo ataque de jauría en menos de 24 horas en Laguna Verde: hombre fue mordido en brazos y piernas tras proteger a sus hijos

Un nuevo ataque de perros callejeros volvió a encender las alertas en la localidad de Laguna Verde, al sur de la comuna de Valparaíso, luego que un hombre de 37 años resultara con lesiones de consideración tras ser abordado por una jauría.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 4 de mayo, cuando la víctima se dirigía a su trabajo acompañado de sus dos hijos, de 12 y 14 años, por el camino costero del sector. En ese contexto, fue interceptado por un grupo de cinco perros que, según relatan vecinos, deambulan habitualmente por esta zona de la localidad.

De acuerdo con el dirigente vecinal Jaime Muñoz, el ataque se produjo cerca de las 7:30 horas cuando "esta persona iba a trabajar acompañado de sus niños y en el camino costero le salieron cinco perros vagos que la gente deja botada o que vienen los fines de semana, les dan comida y después los abandonan en los sitios”.

Ante la inminente agresión, el hombre intentó proteger a sus hijos, interponiéndose entre ellos y los animales. Fue en ese momento cuando recibió múltiples mordeduras.

“Los perros lo mordieron y lo arrastraron”, afirmó el dirigente en conversación con Puranoticia.cl, agregando que, tras el ataque, la víctima debió trasladarse hasta la posta de Laguna Verde para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas.

Desde la comunidad aseguran que este tipo de situaciones no son aisladas y que existe preocupación y un temor creciente debido a la presencia de perros sin supervisión en distintos puntos del sector costero e interior de la localidad porteña.

Muñoz sostuvo que muchos de estos animales permanecen en terrenos cerrados de forma precaria, desde donde logran salir. “Como son jauría, hacen hoyos y salen por abajo de la reja”, indicó, apuntando también a la responsabilidad de personas que alimentan a los perros durante fines de semana, pero luego los dejan abandonados.

El dirigente agregó que la víctima evalúa presentar una denuncia formal, en medio de cuestionamientos a la respuesta de las autoridades. “Él quiere denunciar esto que está pasando porque nuestras autoridades brillan por su ausencia”, afirmó.

La situación se agrava, según explicó, por la falta de registros oficiales de estos ataques. “No es primera vez que pasa en el sector costero de Laguna Verde. Lo que pasa es que la gente no denuncia estos casos. Como dirigentes, les decimos que vayan a Carabineros para que quede registro de esta situación”, señaló el vecino.

En esa línea, aseguró que en reuniones con autoridades policiales se les ha informado que existe un bajo número de denuncias formales, lo que dificulta dimensionar el problema. A esto se suma la limitada capacidad de respuesta local. En el sector existió anteriormente una perrera, pero actualmente la labor recae en iniciativas particulares. Según los vecinos, una residente mantiene a más de 100 perros en un espacio reducido, sin apoyo institucional, dependiendo principalmente de aportes voluntarios.

Este nuevo ataque ocurre apenas horas después de otro caso de alta gravedad registrado en la misma localidad, donde un adulto mayor de 82 años fue brutalmente herido por una jauría de perros de raza rottweiler, lo que ha incrementado la preocupación de la comunidad lagunina.

Vecinos advierten que la reiteración de estos hechos podría derivar en consecuencias aún más graves si no se adoptan medidas concretas, tanto en materia de control de animales como en fiscalización y tenencia responsable, en una zona donde el problema de los perros abandonados se ha vuelto cada vez más visible.

PURANOTICIA