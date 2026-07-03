Segunda fase del desalojo en la megatoma de San Antonio terminó con 157 casas demolidas y excavaciones de 400 metros para zanjas

Antes de los plazos inicialmente proyectados concluyó el operativo correspondiente al primer polígono de la segunda fase del desalojo de la megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela, cuya intervención permitió despejar completamente el sector donde las familias abandonaron los inmuebles para dar paso a su demolición mediante maquinaria contratada por los propietarios del terreno.

El procedimiento culminó con el desalojo y demolición de 157 viviendas de material ligero emplazadas en un área de cinco hectáreas, quedando aún pendientes otros 35 hectáreas para completar las 40 contempladas dentro del proceso ordenado para hacer efectiva la restitución de los terrenos de propiedad privada.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que "en estos minutos ya se terminó el trabajo de desalojo de este sector, del primer polígono, con 157 techos, casas que ya fueron desalojadas. Eran casas de material ligero y ahora está la empresa haciendo las excavaciones para las zanjas".

Asimismo, detalló además que "son 400 metros de excavación para estas zanjas, que son fundamentalmente para evitar que se retomen o ingresen vehículos con materiales para poder poblar de nuevo", haciendo referencia a las obras que buscan impedir una nueva ocupación del terreno ubicado en el cerro Centinela.

Superada esta primera etapa, las autoridades ya preparan la continuidad del operativo, que durante la próxima semana se concentrará en un nuevo polígono.

En ese contexto, Millones señaló que entre el lunes 6 y el miércoles 8 de julio se desarrollará un nuevo proceso de desalojo, el que involucrará a un número considerablemente mayor de personas ocupando el terreno privado.

"Estamos hablando de 1.100 personas en el desalojo del terreno del privado, que es distinto al caso del terreno expropiado donde también el Ministerio tendrá que determinar si procede al mismo desalojo", comentó la autoridad regional.

El siguiente operativo también supone un desafío adicional para las autoridades debido a la eventual resistencia que podrían presentar algunos ocupantes. En ese sentido, vale recordar que la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, advirtió previamente que estas personas "pueden presentar cierta resistencia".

Con el primer polígono completamente despejado y las obras destinadas a evitar nuevas ocupaciones ya en ejecución, las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en la próxima fase del proceso, que comenzará durante la próxima semana y marcará uno de los operativos más complejos desde el inicio del desalojo de la megatoma de San Antonio a comienzos de 2026, debido a la cantidad de personas involucradas y a la posibilidad de que exista oposición al cumplimiento de la resolución judicial.

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