Cuatro sujetos fueron detenidos tras robo frustrado y ataque a piedrazos a supermercado en Reñaca

Un complejo momento se vivió durante la noche de este viernes en un centro comercial ubicado en el sector de Reñaca, Viña del Mar, donde un grupo de sujetos intentó asaltar un supermercado.

Los antisociales llegaron hasta el supermercado Unimarc, ubicado en el sector de La Foresta, en avenida Edmundo Eluchans, donde, de acuerdo a la información difundida en redes sociales, habrían intentado sustraer especies, lo que fue advertido por personal de seguridad del recinto.

Al ver frustrado el robo, los sujetos tomaron acciones violentas en contra del lugar, lanzando piedras, lo que finalmente provocó daños en puertas de vidrio y ventanales del supermercado.

Minutos después, personal de Carabineros llegó hasta el lugar, donde lograron detener a cuatro de los delincuentes, quienes serán formalizados durante la mañana de este sábado.

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