Segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio deja 30 casas demolidas, una hectárea recuperada y un sujeto detenido

Un total de 30 viviendas desalojadas, una hectárea intervenida y una persona detenida dejó la segunda fase del desalojo de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, operativo que comenzó la mañana de este martes 30 de junio y que contempla la intervención de un primer polígono de cinco hectáreas.

El procedimiento ha avanzado más rápido de lo previsto debido a la colaboración de las familias que ocupaban el sector y que, en muchos casos, comenzaron a abandonar voluntariamente sus viviendas durante los días previos al inicio de las faenas.

La jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez, explicó que "estamos abocados a un polígono, el primer polígono del teatro de operaciones, que incluye 5 hectáreas que deberían estar completamente aseguradas por Carabineros de Chile el día viernes", agregando que "hemos ido con rapidez" porque "la gente justamente se encuentra llana a desocupar sus viviendas".

Respecto a la única detención registrada durante la jornada, la oficial señaló que correspondió a "un varón con antecedentes policiales, pero nada vigente", quien "no quería desalojar su vivienda que iba a ser demolida", por lo que "hubo ahí una oposición a las órdenes de Carabineros por su propia seguridad". Asimismo, precisó que "claramente no hubo agresión a Carabineros de servicio", pero que fue necesario efectuarle un control de identidad luego de que se negara a entregar su documentación, además de oponer resistencia al procedimiento que llevaba a cabo la policía.

La autoridad policial también destacó las diferencias observadas respecto al operativo realizado en febrero. En ese sentido, indicó que "no se han encontrado vehículos como la vez anterior en el mes de febrero, cuando habían vehículos desmantelados, que habían sido robados de forma violenta desde Santiago", agregando que "no tenemos carabineros lesionados" y que los habitantes del lugar "se encuentran en perfecto estado y en diálogo permanente con la Sección de Derechos Humanos y también con los organismos de Derechos Humanos que están en terreno".

En cuanto al avance material del procedimiento, la máxima autoridad de la policía uniformada en la región explicó que "estamos hablando de una hectárea que estaría en condiciones de empezar a retirar escombros". A partir de ello, sostuvo que "al ritmo que vamos, pensamos que el día viernes (3 de julio) podríamos tener la meta establecida para el comienzo de la segunda etapa del desalojo del cerro Centinela".

Asimismo, valoró el desarrollo de la jornada y recordó que durante el operativo efectuado en febrero el escenario fue considerablemente más complejo. "Hasta esta hora el balance es positivo", señaló, agregando que "en febrero, a las 10:00 de la mañana, ya teníamos dos carabineros lesionados" debido a la resistencia que existía en ese momento. Ahora, en cambio, "la gente ha entendido" que "la propiedad es devuelta a su propietario", lo que ha permitido un desarrollo mucho más tranquilo.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó que "esto va más rápido de lo programado y fundamentalmente es porque las familias han colaborado y muchos de ellos ya han desalojado anticipadamente". En ese contexto, recordó que el fin de semana se dispusieron vehículos para facilitar el traslado de pertenencias y apoyar a quienes decidieron abandonar el sector antes del operativo.

La autoridad también explicó que "hemos visto algunos casos en particular de niños, donde se ha dado la alternativa que esas dos viviendas se desalojen el último día para que encuentren redes de apoyo", y que "se ha dispuesto también un vehículo para que trasladen sus enseres y ayuden a desarmar sus viviendas". Además, señaló que otros casos han sido abordados por equipos sociales, asegurando que "no se va a afectar a nadie" y que existen alternativas de alojamiento disponibles a través de la Municipalidad de San Antonio y también del Ministerio de Desarrollo Social.

Millones también explicó que el inicio de las faenas sufrió un retraso debido a trabajos de desconexión eléctrica realizados en el sector. Al respecto, indicó que "se partió más tarde de lo programado, fundamentalmente porque la desconexión que hizo la empresa eléctrica demoró más tiempo de lo programado". También dijo que existía "riesgo de electrificación de las personas o de los mismos carabineros", motivo por el cual se adoptaron medidas preventivas antes de comenzar las labores de demolición.

El delegado Manuel Millones confirmó que "se han desalojado 30 techos (viviendas) y se ha avanzado en 1 hectárea", pero la autoridad advirtió que aunque el ritmo de trabajo permitiría concluir antes de lo previsto, finalmente se mantendrá el cronograma original debido a situaciones particulares que aún están siendo abordadas. "Vamos a concluir el periodo el día viernes como lo habíamos programado", concluyó.

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