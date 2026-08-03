Segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio avanza sin incidentes y proyectan su término el próximo lunes 10 de agosto

Este lunes 3 de agosto se retomó el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, dando inicio a la segunda etapa de la intervención que contempla un total de 40 hectáreas en el cerro Centinela. El operativo es ejecutado de manera coordinada por las instituciones competentes, en cumplimiento de la resolución judicial vigente y bajo un despliegue que considera las medidas de seguridad necesarias para resguardar tanto al personal que participa del procedimiento como a la comunidad.

Vale recordar que en la primera etapa se desalojaron un total de 10,5 hectáreas de las 40 que correspondían; mientras que para esta semana se fijaron tres polígonos, correspondientes a 18,5 hectáreas, quedando una cifra estimativa para el próximo lunes de 10,5 hectáreas, con lo que se dará por terminado el operativo de desalojo.

En ese sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que "esto implica, en datos concretos, 352 techos, gracias al trabajo coordinado y desarrollado por la Delegación Presidencial Provincial, Carabineros, la Municipalidad y la Seremi de Seguridad. Muchas familias se fueron previamente, por tanto, eso facilita y acelera los trabajos, lo que permitirá concluir el proceso de desalojo de la megatoma durante el próximo lunes”.

De igual forma, importante es hacer presente que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Municipalidad de San Antonio y el Servicio de Defensoría de la Niñez colaboran en la detección de casos que involucren a niños que requieran alguna intervención especial. Del mismo modo, está presente el Ministerio de Educación, para asegurar la continuidad educativa y asistencia en materia alimenticia.

Por su parte, la delegada presidencial provincial, Soledad Loyola, explicó que “este ha sido un proceso bien dinámico. Tuvimos que activar varios servicios, los pertinentes para poder dar orientación y acompañamiento a las familias que estaban en este lugar. Se trabajó en conjunto con las directivas y gracias a eso y al llamado preventivo a que hicieran retiro del lugar y el resguardo de sus pertenencias, eso ocurrió. Las personas se fueron voluntariamente".

Asimismo, sostuvo que "las delegaciones pusieron a disposición un camión para las personas que no tenían cómo trasladar sus pertenencias y, de esa manera, también logramos que fuera más grande el número que abandonó el asentamiento. Nosotros estamos cumpliendo, como dijo el delegado regional, restituir el predio a su dueño, tras una resolución judicial que nos mandató”.

Respecto a las personas que necesitaron albergues, la autoridad provincial comentó que “una sola persona ocupó el albergue. Fue una mujer de nacionalidad haitiana, quien fue reubicada por la Municipalidad de San Antonio a Viña del Mar junto a sus familiares. Fue la única persona que requirió de albergue por una noche”.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, comentó que “lo más destacable de esta situación es que aún cuando exista una situación de complejidad, se pueden hacer las cosas resolviendo sin violencia y con entendimiento, y, en ese sentido, ojalá esto sea como un modelo a seguir en otras circunstancias similares".

De igual forma, el excarabinero resaltó que "ha sido muy destacable para el Gobierno el cómo se condujo esta situación, con qué estrategia y bajo una lógica de pasos sucesivos. Primero, una conversación. Segundo, en materia policial, un levantamiento de información de inteligencia, trabajar sobre los focos más conflictivos y, finalmente, intervenir, primero socialmente, como lo ha hecho aquí la Delegación Presidencial, y luego, policialmente con el valioso aporte de Carabineros (…), de manera mesurada y con el profesionalismo que permite que las cosas se desarrollen como ustedes las están viendo, en forma pacífica y restableciendo el estado de derecho, que es muy importante en la comunidad y que es un beneficio para todos, porque mientras haya estado de derecho, hay paz, disminuyen los delitos y se avanza en orden”.

Luego, el prefecto de Carabineros de San Antonio, coronel Mauricio Bascuñán, detalló que “nos desplegamos a primera hora alrededor de 100 efectivos con todos los recursos logísticos necesarios para prestar la cobertura a los equipos de la Delegación, los equipos sociales que están trabajando en el sector, de tal forma de efectuar el acompañamiento y brindarles seguridad a todos ellos. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. La demolición de las viviendas que quedan en el lugar, se ha desarrollado en completa normalidad".

Asimismo, planteó que "las personas están colaborando con el trabajo. Nosotros tenemos gente de avanzada, agentes de diálogo de derechos humanos, que están verificando caso a caso de las posibles personas que queden en el lugar para brindarle el apoyo necesario en caso que fuera necesario. Vamos a estar, hoy, todo el día y todo lo que dure el término del desalojo, con una planificación que desarrollamos desde el principio del ejercicio de este servicio, el cual hasta el momento se ha desarrollado sin novedad”.

Cabe hacer presente que se mantendrán los patrullajes preventivos, a fin de asegurar el orden y seguridad del sector, junto a estar en contacto con los vecinos.

Respecto a los pasos a seguir, el delegado Millones explicó que “ahora hemos notificado al dueño del terreno: una vez que se termine este proceso, deben ellos hacer la limpieza del lugar y también la desratización. Esto, velando por los vecinos que están contiguos, porque si queda este terreno baldío, con la basura que han dejado, podemos tener un tema de plagas y de riesgo para la salud de las personas”.

Cabe señalar que, con el reinicio de las labores, ya se han intervenido cerca de 30 hectáreas del terreno, lo que representa un avance significativo en el proceso de restitución del inmueble. Las autoridades reiteraron que el desalojo continuará desarrollándose de forma gradual y planificada hasta completar las 40 hectáreas contempladas en esta segunda etapa, manteniendo la coordinación entre los distintos organismos involucrados y velando por el cumplimiento de la normativa vigente.

PURANOTICIA