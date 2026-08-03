Semana Mundial de la Lactancia Materna: Hospital de Limache inició actividades para generar conciencia sobre su importancia

En dependencias del Hospital Santo Tomás de Limache, la seremi de Salud de la región de Valparaíso dio inicio oficial a las actividades conmemorativas de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, instancia que busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de esta práctica como un pilar fundamental para el desarrollo saludable, la prevención de enfermedades y la nutrición integral de niños y niñas desde sus primeros días de vida.

Durante el hito inaugural, la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan Pérez, enfatizó que amamantar es un derecho que debe ser protegido colectivamente y que requiere del compromiso de la sociedad para derribar mitos en torno a esta práctica.

"Estamos en el Hospital Santo Tomás de Limache, muy contentos, acá con el equipo, con su nuevo director y los encargados del área de promover esta semana que es tan importante, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sabemos que no hay nada que reemplace la lactancia materna. Tu leche es el mejor alimento que tu hijo puede tener".

Desde la perspectiva técnica y hospitalaria, las autoridades reforzaron que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida —y complementada hasta los dos años o más, según las recomendaciones de la OMS y UNICEF— constituye una de las intervenciones de salud pública más efectivas.

En este contexto, el director del Hospital Santo Tomás de Limache, Eduardo Rodríguez González, destacó el trabajo educativo desarrollado por los profesionales del recinto para promover esta práctica en la comunidad.

"El equipo de salud del Hospital Santo Tomás de Limache se ha tomado muy en serio esta Semana de la Lactancia Materna. Han trabajado preparando todo un material que desde las distintas aristas, desde las distintas profesiones, le sirven, comunican y educan a la comunidad en torno a la importancia de la lactancia materna exclusiva, por lo menos hasta los 6 meses".

Por su parte, la concientización no solo se limitará a la atención interna de los centros médicos. La nutricionista referente del Comité de Lactancia Materna del establecimiento, Javiera Castro Torres, detalló las jornadas comunitarias contempladas durante la semana.

"Esta semana para nosotros es muy importante. Hemos venido planificando con anticipación todas las actividades. Vamos a realizar actividades acá dentro del establecimiento y también vamos a hacer otras actividades extramuro. El día viernes vamos a hacer un taller de primeros auxilios infantiles dictado por nuestros compañeros de medicina, así que vamos a cerrar la semana con esa actividad ya más masiva aquí a nivel local".

Asimismo, la encargada regional de Nutrición y Lactancia Materna de la seremi de Salud, Carol Moreno Baeza, anunció la apertura de nuevas convocatorias institucionales orientadas a fortalecer las estrategias de apoyo a madres, niños y niñas.

"La Seremi de Salud se encuentra relevando todas las estrategias nacionales e internacionales impulsadas por el Ministerio de Salud. Vamos a invitar esta semana a los establecimientos de salud para que participen de la postulación de establecimientos de salud amigos de la madre y del niño, estrategias que buscan dar respuesta a las necesidades tanto en capacitación de los equipos como también a las necesidades que tienen las madres y sus familias".

CIFRAS CLAVES EN LA V REGIÓN

Este trabajo institucional se refleja en avances concretos para fortalecer los espacios de apoyo a la lactancia materna en el territorio regional:

Infraestructura: En los últimos cuatro años se han implementado cerca de 20 salas y espacios de lactancia en centros de salud, jardines infantiles y espacios públicos, mediante el Plan de Promoción de Salud en los 38 municipios .

Acreditación de jardines: La región de Valparaíso cuenta actualmente con 30 jardines infantiles certificados con el sello Jardín Infantil Amigo de la Lactancia Materna (JIALMA) .

Meta regional: Durante este año se sumarán 14 nuevos recintos , alcanzando un total de 44 jardines certificados con este reconocimiento.

PURANOTICIA