Incautan más de 113 mil juguetes falsificados en San Antonio en antesala al Día del Niño

A pocos días de una nueva celebración del Día del Niño, el Servicio Nacional de Aduanas dio a conocer la incautación de 113.500 juguetes falsificados encontrados al interior de un solo contenedor en el puerto de San Antonio. La carga, cuyo valor comercial supera los US$1,65 millones, fue detectada por fiscalizadores de la Dirección de Aduanas San Antonio en un procedimiento desarrollado en el marco de la Operación Cono Sur.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que “no solamente estamos retirando del comercio este tipo de juguetes, sino que también estamos protegiendo a las familias. Al desconocer su composición y los materiales con que fueron fabricados, existe un riesgo para la salud, especialmente de los niños y niñas. Lo mismo ocurre con los productos comestibles, por lo que esperamos que la autoridad sanitaria pueda realizar las fiscalizaciones y análisis correspondientes".

La detección de esta carga forma parte del trabajo que desarrolla el Servicio Nacional de Aduanas para proteger las fronteras del país, mediante controles basados en inteligencia y análisis de riesgo que permiten detectar mercancías que vulneran derechos de propiedad intelectual, combatir el comercio ilícito y evitar que productos potencialmente peligrosos lleguen al mercado nacional. Este trabajo se realiza en coordinación con los titulares de marcas, el Ministerio Público y otros organismos competentes, lo que permite suspender el despacho de mercancías sospechosas e iniciar los procedimientos correspondientes.

En esta línea, la subdirectora de Fiscalización (s) de Aduanas, Natalia Garay, señaló que “nuestra labor, que es prevenir el ingreso de estas mercancías al país, se ve reflejada en esta incautación. Tenemos estrategias de análisis de riesgos que nos permiten detectar estos contenedores. En este caso la carga fue revisada y fiscalizada por nuestros equipos de la Aduana de San Antonio, por lo que se logró impedir la comercialización de estos productos en un momento en que hay gran interés en adquirir juguetes. La recomendación es a cotizar, revisar etiquetados y a desconfiar en ofertas de precio que estén muy por debajo de los precios del mercado".

Estas fiscalizaciones adquieren especial relevancia en períodos de alta demanda, como el Día del Niño y Navidad, cuando aumenta el riesgo de ingreso de productos falsificados. En este contexto, el Servicio despliega a nivel nacional los Planes Integrados de Fiscalización (PIF), herramienta estratégica que focaliza los controles sobre mercancías de mayor riesgo y fortalece la detección temprana de operaciones vinculadas a infracciones de propiedad intelectual.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, comentó que “el contrabando y el ingreso de estos productos es el inicio de un perjuicio enorme para el país, por eso el gran valor del trabajo que realiza Aduanas. Como la Seremi de Seguridad tiene la labor de coordinar y apoyar interinstitucionalmente, estamos aquí para brindar ese reconocimiento”.

Los importadores que intentan ingresar al país los juguetes falsificados eluden los controles y certificaciones exigidos por la normativa chilena, por lo que no existe garantía de que cumplan con los estándares de seguridad requeridos para su comercialización. En muchos casos pueden contener materiales tóxicos, piezas pequeñas que se desprenden con facilidad o componentes inflamables, constituyendo un riesgo para la salud y seguridad de niños y niñas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, recalcó que "esta es una competencia desleal, siempre lo hemos señalado. Es desleal porque no pagan impuestos, porque operan de una forma informal y utilizan canales que finalmente terminan llegando a nuestras casas y por eso, también es un desafío importante como Cámara Nacional de Comercio de seguir educando a los consumidores en esta materia porque sabemos que ellos también tienen un rol que cumplir. Ellos son hoy día quienes generan la demanda. Por eso, en fechas tan importantes como el Día del Niño tenemos que, nuevamente, hacer un llamado a los consumidores a que elijan el comercio formal, el comercio establecido, que cumplen con todas las regulaciones que las autoridades nos exigen”.

CIFRAS NACIONALES

Entre enero y junio de este año, el Servicio Nacional de Aduanas ha incautado 806.048 unidades de juguetes a nivel nacional, de las cuales 712.940 unidades corresponden a procedimientos realizados por la Dirección de Aduana de San Antonio. Durante 2025, en tanto, las incautaciones alcanzaron 1.775.628 juguetes, cifra que representó un aumento cercano al 122% respecto del año anterior.

Además, durante la Operación Cono Sur, la Aduana de San Antonio participó en diversos procedimientos que permitieron detectar mercancías avaluadas en más de US$10,4 millones, siendo la incautación de estos 113.500 juguetes falsificados uno de los casos de mayor impacto.

El Servicio Nacional de Aduanas reiteró el llamado a la ciudadanía a adquirir juguetes únicamente en el comercio establecido, ya que éstos deben cumplir con las certificaciones y requisitos de seguridad establecidos por la legislación chilena, contribuyendo así a proteger la salud de niños y niñas, resguardar el comercio formal y fortalecer la seguridad económica del país.

PURANOTICIA