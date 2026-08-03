Corte de Valparaíso restituye a Loreto Maturana como directora del Hospital de San Antonio y Minsal anuncia apelación del fallo

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, dejando sin efecto la resolución que determinó su salida del cargo y ordenando su reincorporación inmediata, además del pago retroactivo de las remuneraciones que dejó de percibir desde su desvinculación.

La resolución, dada a conocer por La Tercera, reabre la controversia en torno a la gestión del recinto asistencial y al procedimiento utilizado para concretar la salida de la exdirectiva, quien había llegado al cargo mediante concurso del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

ORIGEN DEL CONFLICTO

La controversia se inició en abril de 2026, apenas tres días después de que la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, asumiera como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña.

En ese contexto, el director subrogante del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio solicitó la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, quien había asumido la dirección del hospital en febrero de 2024 tras ganar un concurso del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

La autoridad sanitaria argumentó una supuesta "pérdida de confianza" y realizó observaciones respecto de su gestión al frente del recinto.

Ante esta situación, la profesional recurrió a la justicia, señalando que se habían vulnerado las garantías legales establecidas para la remoción de altos directivos públicos.

''ILEGAL Y ARBITRARIO''

Tras analizar los antecedentes del caso, el tribunal de alzada determinó que la autoridad sanitaria incurrió en un procedimiento "ilegal y arbitrario", debido al incumplimiento de lo establecido en la Ley N.º 19.882.

Según el fallo, la normativa exige que, antes de solicitar la renuncia de un directivo perteneciente al sistema de Alta Dirección Pública, se debe informar previamente, por escrito y de manera fundada, al Consejo de Alta Dirección Pública.

Sin embargo, en este caso, la comunicación al organismo correspondiente fue enviada después de que ya se había notificado la salida de la profesional, situación que, según la Corte, no cumplió con el procedimiento legal establecido.

El tribunal además concluyó que la expresión "pérdida de confianza" no constituía una justificación suficiente para la medida adoptada y que la comunicación realizada fuera de plazo al Consejo no permitía corregir la irregularidad cometida.

Si bien la resolución reconoce que la autoridad sanitaria mantiene la facultad discrecional de remover a una directora por tratarse de un cargo de exclusiva confianza, la Corte enfatizó que cualquier decisión futura deberá ajustarse estrictamente a los procedimientos vigentes.

MINSAL ANUNCIA APELACIÓN

Luego de conocerse el fallo, el Ministerio de Salud (Minsal), a través del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, confirmó que recurrirá ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la resolución que ordena la reincorporación de Loreto Maturana.

Mediante una declaración pública, el organismo sanitario señaló:

“El Servicio ejercerá el recurso de apelación que contempla la ley, dentro del plazo legal, por estimar que existen fundamentos jurídicos para que la Corte Suprema revise el criterio adoptado y se pronuncie respecto del procedimiento administrativo analizado en la sentencia que, hasta el momento, no se encuentra ejecutoriada”.

Asimismo, desde la institución dependiente del Minsal indicaron que, al mantenerse la causa en tramitación judicial, no emitirán nuevos comentarios respecto del fondo del conflicto.

PURANOTICIA