Seguimiento policial en Viña del Mar termina con dos detenidos y recuperación de especies robadas en el sector de Recreo

Dos sujetos fueron detenidos por Carabineros por su presunto vínculo con un robo a un inmueble del sector de Recreo, en Viña del Mar. Además, uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de receptación.

El procedimiento se originó luego que personal policial recibiera un llamado al celular del cuadrante alertando que un sujeto había saltado el cierre perimetral de una casa, mientras otro individuo permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia.

Ante estos antecedentes, funcionarios de Carabineros concurrieron rápidamente al lugar, constatando daños en la puerta de acceso del inmueble. Sin embargo, no se registró la sustracción de especies desde la propiedad.

A partir de las primeras diligencias investigativas, los uniformados revisaron registros de cámaras de seguridad del sector, logrando obtener las características de los involucrados y del vehículo en que se movilizaban.

Con esta información, personal policial indicó que ubicó el automóvil e inició un seguimiento controlado para interceptarlo.

El teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, explicó que "mientras personal del cuadrante 5 de la Tenencia Nueva Aurora y servicios focalizados, motoristas del mismo destacamento realizaban controles vehiculares en el límite de Recreo con Nueva Aurora, al realizar un control vehicular a un vehículo que circulaba, éste desobedeció la señal de Carabineros y se dio a la fuga por el sector de Recreo, iniciándose un seguimiento controlado".

El oficial complementó la información diciendo que "los delincuentes ingresan por el pasaje Nueve, logrando la detención en este mismo sector de Recreo".

Tras la fiscalización del vehículo, Carabineros encontró diversas especies cuya procedencia no pudo ser acreditada por los ocupantes. Entre los objetos recuperados había computadores, una consola PlayStation, accesorios electrónicos y perfumes.

"Posteriormente se logró identificar y ubicar a sus dueños, quienes eran residentes del sector de Recreo", indicó el comandante Espejo.

Asimismo, durante la revisión de antecedentes se estableció que uno de los imputados mantenía una orden de aprehensión vigente emanada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por el delito de receptación.

Carabineros informó además que durante el seguimiento policial no se registraron personas lesionadas, daños a terceros ni accidentes de tránsito y que ambos imputados fueron puestos a disposición del tribunal para su control de detención.

PURANOTICIA