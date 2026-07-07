Sedes vecinales, calles y estadio municipal: gobernador Mundaca supervisa e inaugura obras en Algarrobo y El Tabo

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una agenda de trabajo en terreno en la provincia de San Antonio, donde inauguró y visitó importantes obras financiadas por el Gobierno Regional de Valparaíso.

En primera instancia, se trasladó a Algarrobo, donde junto al alcalde Marco Antonio González inspeccionó el avance de las obras de construcción de la sede de la Junta de Vecinos El Litre. Este proyecto contempla una inversión de más de 108 millones de pesos, a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que contempla la construcción de una nueva sede con aproximadamente 85 m², que incluirá un salón principal multipropósito, cocina ydos baños con accesibilidad universal.

Este nuevo espacio permitirá a la comunidad contar con un lugar permanente para la organización comunitaria, reuniones vecinales y actividades sociales.

Posteriormente, se interiorizó de los avances del proyecto “mejoramiento de seguridad vial y peatonal calles El Arrayán y El Molle”, que actualmente se encuentra en etapa de licitación. Esta obra, que cuenta con un financiamiento de 137 millones de pesos por parte del Gore, contempla el ensanche de calzadas, nuevos estacionamientos, mejoramiento y repavimentación de aceras, accesibilidad universal, señalización y demarcación, iluminación peatonal y mayor seguridad en cruces.

Este importante proyecto beneficiará directamente a alrededor de 1.530 personas y mejorará un tramo cercano a 488 metros, lo que permitirá ordenar el tránsito y entregar mayor seguridad a estudiantes, deportistas y vecinos que utilizan diariamente este importante acceso.

Finalmente, las autoridades inspeccionaron las obras de mejoramiento en el Estadio Municipal de Algarrobo, recinto deportivo que tiene más de 40 años de antigüedad y constituye el principal espacio para actividades deportivas, culturales y comunitarias. Mundaca pudo revisar en terreno los avances de la intervención integral del recinto, que considera la reposición de techumbre y cubierta, mejoramiento de camarines, normalización eléctrica, mejoramiento de baños, accesibilidad universal, construcción de nuevas oficinas para la unidad de deportes, sala de reuniones, kitchenette y baño universal. Este proyecto cuenta con una inversión de 141 millones de pesos financiado a través del FRIL del Gobierno Regional de Valparaíso.

El Gobernador Regional señaló “estuvimos en la comuna de Algarrobo viendo obras, construcción de sedes comunitarias, ensanchamiento de avenidas como el Arrayán, también camarines en el Estadio Municipal, pavimentación. Esto confirma la importancia que tiene la descentralización, la importancia que tiene trabajar colaborativamente con los municipios, de cómo la descentralización le cambia la vida a las personas”.

Continuando con su visita a la provincia de San Antonio, se trasladó hasta la comuna de El Tabo para inaugurar, junto al alcalde Alfonso Muñoz, las obras de mejoramiento del circuito vial entre Av. Centenario, Av. Maipú y Calle Los Alerces. Este proyecto,financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), subtítulo 31, contó con una inversión por parte del GORE de M$1.683.325.

Las obras consideraron un mejoramiento integral de un circuito vial de aproximadamente 844 metros, compuesto por 570 metros de Av. Centenario, 131 metros de Av. Maipú y 143 metros de calle Los Alerces. Las obras incorporaron nuevas calzadas de hormigón de 12 metros de ancho, aceras de alto estándar, accesibilidad peatonal, iluminación led tipo farola, sistema de evacuación de aguas lluvias, lo que permitirá mejorar la conectividad del centro urbano de la comuna, reduciendo los tiempos de desplazamiento y contribuyendo a la disminuir la congestión vehicular del sector comercial y residencial.

Tras la inauguración, el gobernador Mundaca, comentó “quiero darle las gracias a las vecinas y vecinos, el cariño de los vecinos es impagable, es lo que nos motiva a estar todos los días de pie trabajando por el bienestar de las personas. Acá, en la comuna de El Tabo,tenemos una inversión bastante vigorosa, en materia de seis alcantarillados por más de 6 mil millones de pesos, en el último pleno aprobamos una inversión bien importante en las principales avenidas del centro de la comuna del orden de mil millones. Estamos contentos de ver la felicidad de las personas, ver cómo la avenida Centenario le cambia la vida a las personas, aquí hay una inversión en pavimento, soleras, luces que, en la práctica, nos permite recuperar espacios públicos para que la gente se sienta tranquila, segura”.

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