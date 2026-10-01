Secundarios y universitarios marcharon en Valparaíso contra recortes del Ejecutivo: "La educación no es fundamental para el Gobierno"

Estudiantes secundarios y universitarios, junto a organizaciones gremiales y sociales de la región de Valparaíso, se movilizaron durante la mañana de este jueves 1 de octubre por las calles del plan de la Ciudad Puerto, en el marco de una convocatoria nacional realizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

La manifestación tuvo entre sus principales ejes el rechazo a los recortes presupuestarios proyectados para educación y salud, además de los anuncios relacionados con la Ley de Presupuesto 2027. De acuerdo con cifras de Carabineros, cerca de 1.200 personas participaron de la marcha en la comuna porteña.

La movilización comenzó alrededor de las 11:30 horas en la plaza Sotomayor y avanzó por el plan de la ciudad hasta llegar a la plaza O’Higgins, ubicada a metros del Congreso Nacional, instancia en la que dirigentes estudiantiles, académicos y representantes de organizaciones de trabajadores expusieron sus reparos respecto del escenario presupuestario y dieron a conocer sus demandas hacia el Ejecutivo.

Gisella Ordoñez, secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso y vocera de la Quinta Confech, señaló que "entendemos que la educación se enmarca en un hecho que no es fundamental para este Gobierno. Se establece que se mantendrán los derechos ya adquiridos y para nosotros eso es mantenerse en una conformidad, no significa seguir avanzando. Necesitamos que la educación sea gratuita, universal y de calidad. Y eso no es lo que este Gobierno está buscando”.

La dirigenta también abordó la situación interna de su establecimiento, apuntando a dificultades de infraestructura: "No tenemos una amplia variabilidad en el ámbito de nuestra arquitectura, en los espacios de la universidad. Tenemos carreras que tienen espacios clausurados directamente porque la universidad no puede invertir más en su arquitectura. Tenemos carreras que no tienen una diversidad en el ámbito universal de sus profesores y profesoras, donde necesitamos que pueda haber mayor inversión para que también los estudiantes podamos estudiar de mejor manera”.

Desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la presidenta de la Federación de Estudiantes PUCV, Sofía Venegas, recalcó que "a nosotros se nos cuestiona bastante la participación porque somos una universidad privada, pero la verdad es que un gran porcentaje, más del 60% de nuestros estudiantes, tienen beneficios estatales, estudian con gratuidad y reciben Junaeb. Es importante que nos sigamos adhiriendo y sigamos participando en lo que es la defensa de los derechos de la educación. Seguir avanzando, seguir reforzando, no podemos quedarnos con lo que ya tenemos”.

En ese contexto, Venegas convocó a sus pares a mantener la movilización, diciendo que "el llamado es a todos los estudiantes a seguir participando, a seguir movilizándose, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos quedarnos insensibles a esto, porque puede ser que no nos toque a nosotros, pero sí a nuestros compañeros, y ahí tenemos que dar la lucha. Tenemos que ser empáticos y pensar en el resto. El llamado es seguir movilizándose, es seguir luchando, es seguir peleando por nosotros, por el resto y por los que vienen después”.

Respecto de las demandas estudiantiles, la dirigenta explicó que "esto tiene que ver con la Ley de Presupuesto, tiene que ver principalmente con el hecho de no seguir retrocediendo, no podemos seguir perdiendo los beneficios, no podemos retroceder en eso. Se está amenazando la gratuidad, la beca Junaeb y las diferentes becas de acceso a la educación superior. Es ahí donde hacemos hincapié, en seguir reforzándolas, en decir que no podemos perderlas porque tenemos que recordar que todos los beneficios que tenemos ahora no estaban asegurados antes, se dieron a través de la lucha, a través del esfuerzo de compañeros y compañeras que dieron la vida en la calle, que pusieron los pies en la calle para lo que tenemos ahora”.

Por su parte, Sebastián Inostroza, vocero de la Coordinadora de Centros de Estudiantes Secundarios de la región de Valparaíso (ACES), subrayó que "esta convocatoria es en contra de los recortes a la educación y en contra de los recortes a la salud, porque aparte de ser coordinadores de educación secundaria, también somos coordinadores sociales que estamos viendo las problemáticas que afectan justamente a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros y también a nuestros profesores con respecto a los recortes presupuestarios que se están proyectando y a la Ley de Presupuesto del 2027”.

El dirigente de los secundarios sostuvo además que "lo que hemos estado buscando siempre es que nos den una respuesta clara de cuáles son las acciones que se van a tomar después de que nosotros demostremos nuestro malestar. Nosotros ya hemos ido a dejar nuestros petitorio al SLEP, a la Municipalidad, a la Delegación Presidencial y no hemos recibido respuesta más que el simple hecho de que no hay presupuesto y nos parece inaceptable que en un país como Chile, que se establece como una democracia, no se nos den respuestas más claras que simplemente no hay presupuesto”.

Desde el ámbito laboral, Violeta Flores, presidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad de Valparaíso y dirigente nacional de las universidades estatales de Chile, expresó que "hoy día estamos tremendamente complicados. Hemos llegado a una disminución que representa aproximadamente el 16% de la matrícula de la educación superior. Eso significa un desmantelamiento de la educación pública superior. Y eso evidentemente no lo podemos permitir porque todos los gobiernos debieran al menos apostar por fortalecer y afianzar la educación”.

A la movilización también se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Alexis Antinao, secretario de la CUT Provincial de Valparaíso, planteó que "nosotros venimos trabajando desde que se instala el Gobierno de Kast porque ya sabíamos cómo se venían las políticas regresivas en este Gobierno. Así conformamos comités provinciales de acción social. Hemos tenido buenas reuniones tanto con los estudiantes como con las organizaciones sociales y con vecinos y pobladores. Ayer estuvimos en la movilización de la salud primaria de los hospitales, hoy estamos con los estudiantes”.

Asimismo, realizó un llamado a ampliar la participación de distintas organizaciones en estas movilizaciones, invitando "a todas las organizaciones, a todos los estudiantes, secundarios, a los trabajadores de todas las reparticiones del Estado, a los trabajadores del sector privado, a los pobladores, a unirse para resistir a este Gobierno”.

Finalmente, desde Carabineros se destacó la coordinación previa con las organizaciones convocantes para el desarrollo de la marcha. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Valparaíso, señaló que “el lugar ya estaba autorizado previamente y se tuvo una reunión de coordinación para poder establecer cuál iba a ser el trazado y las medidas de seguridad que nosotros íbamos a aportar para que esta marcha se hiciera de forma pacífica y segura".

PURANOTICIA