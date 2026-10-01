En La Serena cae segundo involucrado en secuestro registrado en agosto de 2025 en Quilpué

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Concón de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en La Serena a un hombre de 18 años, quien mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de secuestro.

El hecho ocurrió el 30 de agosto de 2025, luego que tres sujetos provenientes de la región de Coquimbo llegaran hasta un domicilio de la comuna de Quilpué para concretar una transacción de drogas.

Tras frustrarse el intercambio, los imputados secuestraron al dueño de casa, quien no tenía relación directa con la operación, trasladándolo en vehículo hasta la región Metropolitana, donde fue agredido y posteriormente liberado en el Terminal San Borja, luego del pago de un millón de pesos.

La investigación, que ya mantiene a uno de los secuestradores en prisión preventiva, permitió establecer la participación de un segundo involucrado, quien fue detenido en la vía pública en la comuna de La Serena.

Durante el registro de su domicilio, detectives incautaron cartuchos calibre .22, cartuchos calibre 7,62 y un cartucho de escopeta.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena para su respectivo control de detención.

El Subprefecto Humberto Cortés, Jefe de la Biro Concón, manifestó que "funcionarios de esta unidad policial lograron la detención de un sujeto por el delito de secuestro de nacionalidad chilena de 18 años de edad, hecho ocurrido el 30 de agosto del año 2025, en la cual se logró establecer que tres sujetos con domicilio en la región de Coquimbo se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la comuna de Quilpué para efectuar una transacción de droga".

Añadió que "debido a que la transacción salió mal, los imputados secuestraron al dueño de casa, que no mantenía relación directa con los hechos. Este fue trasladado en un vehículo hasta la región Metropolitana, siendo torturado en el camino, para luego ser liberado horas más tarde después del pago de un millón de pesos".

"En la investigación, que ya mantiene a un imputado en prisión preventiva, se logró establecer la identidad de un segundo autor, quien fue detenido en la vía pública en la ciudad de La Serena", prosiguió el funcionario de la PDI.

"Se realizó el registro del domicilio del detenido, en donde se logró incautar gran cantidad de munición, tales como cuarenta y cinco cartuchos calibre 22, dos cartuchos 762 y un cartucho de escopeta calibre 36. El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena a primera audiencia", cerró.

PURANOTICIA