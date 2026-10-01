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Incendio en altura afecta a edificio frente a las canchas de Everton en Reñaca Alto

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Central Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 72, 92, 102, 52. al siniestro estructural que se registra la tarde de este jueves.

Incendio en altura afecta a edificio frente a las canchas de Everton en Reñaca Alto
Jueves 1 de octubre de 2026 16:53
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Un incendio afecta la tarde de este jueves a un departamento en el sector Reñaca Alto de la ciudad de Viña del Mar.

La emergencia se registra en una vivienda del piso 11 de un edificio emplazado en la Avenida Alemania con calle del Estero.

Central Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 72, 92, 102, 52, al siniestro estructural que se produce frente a las canchas del club Everton y Viña Outlet Park.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a la unidad 82, en apoyo a los voluntarios de Viña del Mar.

(Imagen: NoticasValpoExpress2.0)

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