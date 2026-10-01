Diputado Nelson Venegas critica clima de la interpelación al canciller y lamenta que “frente a cualquier barbaridad le aplaudían”

Tras protagonizar la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Mackenna, el diputado Nelson Venegas (PS) analizó en Puranoticia.cl los alcances y sinsabores de la jornada en conversación con Nico Vidal y Jorge. Pese a las críticas sobre el nivel de la discusión y la tensión vivida en la sala, el legislador respaldó el fondo del cuestionamiento y proyectó el impacto que tendrá su fiscalización.

Al evaluar su desempeño, el parlamentario fue explícito: "Yo me pongo un cinco". Explicó que presentó un informe detallado y bien documentado, pero apuntó directamente a las limitaciones metodológicas de la instancia de fiscalización: "El problema es la metodología de la interpelación que no permite contra preguntar cuando te contestan algo que evidentemente no es cierto. O cuando evade preguntas".

En esa misma línea, Venegas acusó al canciller de no entregar respuestas concretas a los cuestionamientos planteados durante la sesión: "Es como lo que te decía al principio, uno pregunta y contesta mentiras". Asimismo, sobre la actitud defensiva del jefe de la diplomacia, sostuvo: "Yo creo que él estuvo mal en toda la interpelación, pero esto no lo quiero decir yo, lo van a ir demostrando cada uno de los hechos".

PUNTOS DE CONFLICTO

Uno de los momentos de mayor debate se centró en la adhesión de Chile a la declaración del "Escudo de las Américas" y sus eventuales implicancias para la soberanía del país. Venegas advirtió sobre la gravedad de estos compromisos firmados en el marco de la relación bilateral: "Este tema del Escudo de las América es gravísimo, es muy grave para nuestro país, de izquierda, de derecha, de donde sea (…) yo le planteé este tema y él no lo contestó". Añadió que "si se involucra en soberanía económica, en decisiones económicas que nosotros no vamos a poder tomar, no solo respecto de nuestras negociaciones con China, sino que también con los Países Bajos, con la Unión Europea que son nuestros principales socios comerciales".

El legislador socialista también cuestionó el optimismo manifestado por el ministerio frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el alza de aranceles: "¿Quién puede creer que el tratado de libre comercio se está respetando si el tratado de libre comercio ofrece arancel cero? Y resulta que después se sube a diez, después a doce punto cinco y me dice (...) que goza de buena salud".

AMBIENTE

El parlamentario también criticó el clima generado durante la jornada por la presencia de autoridades y comitivas en las tribunas: "El canciller fue con todos los ministros, estaban todos los diputados de derecha al otro lado y además fue con personal de la cancillería que llenaron la tribuna (...) dijo cualquier barbaridad y frente a cualquier barbaridad todos aplaudían" . Además, lamentó que la dinámica de la sesión derivara en un ambiente de confrontación ruidosa que terminó por empañar el fondo de la discusión estratégica . Ante esto, recalcó la imperiosa necesidad de revisar estas instancias parlamentarias para asegurar que los debates de Estado se desarrollen con el respeto y la altura técnica que el país exige .

BALANCE POLÍTICO

Consultado por el tenso cierre del interrogatorio donde abordó la continuidad del secretario de Estado, Venegas aclaró la intención de sus palabras y negó haber exigido de forma directa su dimisión: "Yo no le exijo a él la renuncia, yo le pregunto a él ¿por qué no renuncia? ¿Usted tiene autocrítica respecto de su gestión? Y ese es el sentido de la pregunta, yo sé que no le puedo pedir la renuncia".

Finalmente, el diputado defendió la relevancia nacional e internacional de haber llevado estas materias a la discusión parlamentaria: "¿Saben por qué lo mejor de la interpelación? Es que pusimos en el tapete de la discusión algo que no se estaba discutiendo y que es absolutamente relevante para Chile y que dice relación con nuestra soberanía política y económica". Por ello, concluyó manifestando su confianza en la trascendencia del debate que abrió en la Cámara: "Por eso esta interpelación va a envejecer bien".

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