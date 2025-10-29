Sector hotelero de la región de Valparaíso registra un 65,5% de reservas para este fin de semana largo

Según el Barómetro realizado en conjunto por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo, el sector hotelero de la región registra un 65,59% de reservas para este fin de semana largo, entre los días 30 de octubre y 1 de noviembre.

Entre los destinos más demandados destacan el Parque Nacional La Campana (91,34%), Rapa Nui (71,39%) y el Litoral Viña del Mar–Concón (71,38%).

Por comunas, lidera Olmué con un 93,94%, seguida de Concón (80%) y Viña del Mar (70,61%).

Marcela Pastenes, gerente general de la CRCP, señaló que “son cifras muy alentadoras para el turismo. Las reservas hoteleras ya sobrepasan el 65%, lo que confirma a nuestra región como un destino solicitado para estos días de descanso. Para nosotros es muy importante destacar que nuestra zona ofrece servicios de primer nivel, además de panoramas para toda la familia”.

Añadió que “esta positiva tendencia es una señal de dinamismo para la economía regional, especialmente para los rubros asociados al turismo, la gastronomía y el comercio, que son fundamentales en la generación de empleo y desarrollo local. Estos buenos resultados también reflejan el trabajo coordinado que venimos realizando junto a la Corporación Regional de Turismo y los distintos actores del rubro, promoviendo la identidad y la oferta turística de cada territorio de la región”.

PANORAMA REGIONAL

El estudio también refleja un buen desempeño en las provincias de Marga-Marga (93,94%), Quillota (76,31%) y Los Andes (70,78%).

El gobernador regional de Valparaíso y presidente de la Corporación Regional de Turismo, Rodrigo Mundaca Cabrera, señaló que “a partir del 30 de octubre, nuestra región se va a transformar una vez más en el destino turístico preferente, a propósito de este fin de semana, de este feriado largo. Y los destinos preferentes en nuestra región hoy día están asociadas a la Reserva de la Biósfera Campana Peñuelas, al litoral, Valparaíso, Viña del Mar, también Concón, que son sitios de mucha frecuencia de turistas”.

“Nosotros esperamos de que estos días de fin de semana largo la gente pueda disfrutar, que lo pueda hacer con responsabilidad, que si va a beber, no conduzca, para no provocar ningún daño, y que por sobre todas las cosas, se cuiden, disfruten y gocen también del patrimonio natural y cultural que tiene nuestra región”, declaró además el gobernador.

PURANOTICIA