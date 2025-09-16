Sector hotelero de la región de Valparaíso registra un 54,3% de reservas para las celebraciones de Fiestas Patrias

Según el Barómetro realizado en conjunto por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo, el sector hotelero de la región registra un 54,3% de reservas de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, entre los días 17 y 21 de septiembre.

Entre los destinos más demandados destacan la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana (85,9%), el Valle del Aconcagua (64,8%), Rapa Nui (63,3%) y el Litoral Viña del Mar–Concón (59,2%).

Por comunas, lidera Olmué con un 89,5% y Concón con un 77,6%. En tanto, Viña del Mar alcanza un 51,0%.

Marcela Pastenes, gerente general de la CRCP, señaló que “tenemos altas expectativas para las Fiestas Patrias en nuestra región, ya contamos con más de un 54% de reservas hoteleras y esperamos superar el 60% que alcanzamos el año pasado. De hecho, comunas como Olmué ya supera el 89% de reservas y Concón alcanza un 77%, cifras que esperamos vayan aumentando a medida que nos vayamos acercando al 18 de septiembre, dado la tendencia de las reservas de último minuto”.

Además, detalló que “la extensión de los días festivos ofrece una excelente oportunidad para que los turistas puedan dedicar más días a recorrer todo lo que ofrece nuestra zona, aquí encontrarán servicios de primer nivel y una completa agenda de panoramas”.

En tanto, el gobernador regional de Valparaíso y presidente de la Corporación Regional de Turismo, Rodrigo Mundaca, señaló que “nuestra región es un destino preferente para estas Fiestas Patrias, al igual que en la temporada estival. Hoy los indicadores muestran que existe una intención de reserva promedio del 54%, con destinos destacados como la Reserva de la Biósfera, ubicada en la comuna de Olmué, que supera el 80%; el Valle del Aconcagua, con más de un 60%; y Rapa Nui, que también se encuentra sobre el 54%”.

Agregó que “nuestra región recibirá una gran afluencia de visitantes, chilenos, chilenas y extranjeros, que llegarán a disfrutar de estas celebraciones. Solo les pido que lo hagan con tranquilidad y responsabilidad, que disfruten el patrimonio material e inmaterial de Valparaíso y, sobre todo, que si van a beber no conduzcan”.

(Imagen: Comuna Energética)

