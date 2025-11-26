Sebastián Zamora desata polémica con mensaje de "salir a limpiar las calles" si gana Kast: Diputados de Valparaíso condenan frase

A poco más de una semana de haber sido electo Diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, el ex cabo de Carabineros, Sebastián Zamora Soto, protagoniza una polémica a raíz de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el ex funcionario policial obtuvo 25.755 sufragios el pasado 16 de noviembre, correspondientes al 4,60% de la votación distrital, lo que le permitió obtener un escaño en la Cámara de Diputados para el periodo 2026 - 2030.

El hoy político independiente, pero electo en cupo del Partido Republicano, está en el centro de la polémica por estos días luego de publicar un video que muestra a un grupo de militares fuertemente armados. Pero lo más controversial es la leyenda que acompañaba a estas imágenes extraídas de la película «Warfare».

"Mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles", fue la frase elegida por el Diputado electo para acompañar el video en sus redes sociales.

Si bien, el ex integrante de las Fuerzas Especiales de Carabineros mantuvo la publicación en su cuenta por cerca de 14 horas, luego decidió borrarla, posiblemente por los comentarios que ya comenzaban a criticar fuertemente sus palabras.

De hecho, las dos que originalmente subieron el video que luego reposteó Zamora (@polilla.chile y @republikastdechile), también tomaron la determinación de eliminar la publicación compartida, borrando toda huella de la misma.

Pese a que el registro se borró, las críticas no tardaron en llegar. El diputado por el mismo Distrito 7, Luis Cuello, del Partido Comunista (PC), comentó a Puranoticia.cl que "creo que es muy penoso y lamentable el nivel que está demostrando el diputado de José Antonio Kast por esta región, por este distrito, al usar un lenguaje de odio, un lenguaje que solamente genera más violencia y parece ignorar que acá existe el Estado de Derecho para combatir la delincuencia y no la brutalidad".

Por su parte, el diputado Jorge Brito, del Frente Amplio (FA), indicó que "limpiar las calles es el eslogan que han utilizado movimientos fascistas de ultraderecha para justificar sus crímenes políticos y de odio, y es inaceptable que una autoridad electa que va a jurar respetar la Constitución y las leyes esté compartiendo mensajes que llaman a llevar adelante crímenes de esta naturaleza. Por eso instamos a que el Partido Republicano aísle a el Diputado electo o, de lo contrario, estará faltando a la ley en su deber de renunciar expresamente a la violencia en Chile".

En tanto, la también diputada frenteamplista, Lorena Fries, comentó la publicación señalando que "al cabo Zamora se le borró el video, pero no se nos olvida: “esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles”. Ese es el partido de Kast y sus representates electos. No respetan la democracia y viven en una fantasía de guerra contra sus compatriotas. Los mueve el odio".

Cabe recordar que a mediados del año pasado, Sebastián Zamora Soto fue absuelto por tribunales en Santiago luego de haber sido acusado como autor del delito frustrado de homicidio, en el marco del «Caso Pío Nono», donde un joven cayó a la ribera del río Mapocho durante una protesta realizada en octubre de 2020, causa por la que incluso permaneció algunas semanas cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA