Sebastián Sichel califica de "desastre" la gestión Mundaca y llama a votar por Hoffmann para "no disociar la gestión" del Core y el Gore

De regreso en la comuna de Concón donde pasó gran parte de su infancia, el flamante alcalde electo de Ñuñoa, Sebastián Sichel, conversó con «La Entrevista», de Puranoticia TV, respecto a lo que será la segunda vuelta por la Gobernación Regional de Valparaíso, elección que disputan Rodrigo Mundaca, por el lado del oficialismo; y María José Hoffmann, la candidata de Chile Vamos y la oposición en su conjunto.

Cabe recordar que el ex Ministro de Desarrollo Social durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera llegó a la zona para justamente acompañar a Hoffmann y lograr cautivar a un mayor número de votantes, principalmente de centro, que es el gran capital que ha logrado recaudar el ex alumno del colegio María Goretti y ex futbolista de las divisiones menores del Concón National en sus años como político.

Es en este contexto donde recordó una antigua crítica que le hizo la candidata que hoy apoya como Gobernadora, quien le reprochó no ser de derecha: "Yo no soy un hombre de derecha. Soy una persona de centro, en un pacto de derecha", dijo Sichel, para luego entrar de lleno en el debate de la segunda vuelta en la Quinta Región.

"Yo creo que Mundaca es un desastre. Y voy a ser bien duro. Creo que es un desastre porque lo que ha hecho es polarizar la región en vez de construir acuerdos", sostuvo el alcalde electo de Ñuñoa que luego se dio el tiempo en dar su receta para ganar una elección: "Hay dos formas: decir que el otro es feo, que es lo que hace el Frente Amplio; o decir si la discusión es si es bueno o malo. Acá no es si Mundaca es "octubrista", sino que si es buen Gobernador o no, y partí diciendo que era pésimo".

También reflexionó diciendo que "si tengo un Consejo Regional con mayoría, por primera vez en la región, lo que es una gran noticia (...) y estoy convencido que si saca mayoría en Cores, pero no tienes un Gobierno Regional que acompañe a esta mayoría, todo lo que se hizo fue para nada. Entonces, si usted votó por un republicano en Concón, Calera o La Cruz, o por alguien de Chile Vamos, usted está dando una señal de que quiere un tipo de Gobierno Regional que debe encabezar Pepa Hoffmann. Si no, se nos va a disociar la gestión y tendremos conflicto permanente".

FIN A LAS "SILLITAS MUSICALES"

Una de las grandes críticas que se le ha hecho desde el propio mundo político a la candidata María José Hoffmann es que su verdadera intención estaría en competir el próximo año por el Senado de la región de Valparaíso y que la elección por la Gobernación Regional sería sólo utilizada como su "precampaña" para ello.

Frente a este fenómeno de las "sillitas musicales", Sebastián Sichel dijo a «La Entrevista» que "con Pepa tengo la clara convicción que quiere ser candidata a Gobernadora. Yo creo que quiere ganar, que quiere ser Gobernadora y que tiene una propuesta seria y me llama para que la respalde. Si no lo quisiera sería una poesía".

De todas maneras, criticó duramente a los políticos que optan por otro cargo luego de perder una elección: "Una de las cosas más torpes de nuestro sistema político es esto de las sillitas musicales. Creo que la izquierda se acostumbró a vivir de las pegas públicas. Yo, por ejemplo, pierdo una elección y me voy de profe universitario o me voy a estudiar. Tú tienes que impedir la silla musical, que si pierde de Alcalde no puede ser que en tres meses postule a otro cargo. En la región, yo creo que lo que deberíamos hacer es que gane Pepa y sea Gobernadora".

En ese sentido, lanzó una propuesta: "Que efectivamente haya una vacancia de dos años desde que uno se postula al último cargo para presentarse al siguiente. Esto le da seriedad y no te pasa como ocurrió en los debates con la (ex) Alcaldesa (Ríos)", dijo.

LA DERROTA DE SU AMIGO PODUJE

Otro de los temas que abordó Sebastián Sichel fue la categórica derrota electoral que tuvo su amigo Iván Poduje en Viña del Mar. Cabe recordar que el arquitecto y ex integrante de su equipo programático en la última elección presidencial se quedó con el 41%, versus el 51% que obtuvo la alcaldesa reelecta Macarena Ripamonti.

Respecto a los motivos por los que perdió, explicó que "en Ñuñoa gané por saber crecer hacia el centro. Los candidatos del oficialismo en la elección pasada sacaron 68%, entonces cuando tú le quitas 20 puntos dices que lo que hicimos fue épico. (...). Al revés que Poduje en Viña, donde sacó más votos la lista de los concejales".

También comentó que Iván Poduje "creo que se instaló demasiado en el conflicto y eso es importante. Yo creo que los chilenos estamos cansados de los conflictos y lo que queremos son propuestas y creo que ese era el desafío en las elecciones. Y creo que aquí el conflicto se devoró. Tengo la sensación que le pasó un poco lo que me pasó a mí (en la elección presidencial), que en el conflicto se quedó medio solo en la pelea".

Ante la pregunta de si ahora está menos conflictivo que antes, Sichel dijo enfático que "sí" y que "tengo la sensación que si hay una lección de los últimos ocho años es que se necesitan construir grandes mayorías para gobernar Chile y la centro derecha propone eso. Lo que pasa con Demócratas, por ejemplo. Veo a Matías Walker apoyando a Hoffmann y digo que avanzamos 100 siglos. Cuando me fui de la DC al mundo de la centro derecha me decían que me volví loco, pero cuando veo a los mismos que me atacaban veo que no estaba tan loco. Debemos construir una especie de Concertación de la derecha, creciendo al centro. Esa era mi tesis hace 10 años cuando me fui de la DC y parece que ahora muchos más me están acompañando".

«LA ENTREVISTA»

El flamante Alcalde electo de Ñuñoa también repasó otros aspectos de su vida política y de los desafíos que tendrá en el cargo que asumirá el 6 de diciembre, pasando por los dolores tras haber ganado la Primaria de Chile Vamos el 2021 y sentirse completamente solo en el camino, sin apoyo ni de los candidatos ni de los partidos; hasta las posibilidades que surgieron para que asuma candidaturas en Concón y Valparaíso, por ejemplo, algo que descartó de plano. Todo esto y más puede verlo en «La Entrevista», de Puranoticia TV, a través del siguiente link.

PURANOTICIA