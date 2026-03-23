Sebastián Raby asumió la gerencia de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso

Tras un riguroso proceso de selección, la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso anunció la incorporación de Sebastián Raby como su nuevo Gerente General.

Con más de 25 años de trayectoria en administración, planificación y gestión turística, el nuevo ejecutivo asume el liderazgo de la institución en un momento clave para el desarrollo económico y la promoción turística de la región. Su llegada responde al compromiso del Directorio por fortalecer la gobernanza regional con una mirada técnica, transparente y orientada a resultados.

Sebastián Raby cuenta con cerca de 25 años de experiencia en turismo, destacando sus cargos en dirección pública como Director Regional de Turismo en la Araucanía y Jefe de Marketing en Sernatur, sumado a sus 12 años como consultor privado.

También resaltaron su labor en el desarrollo de políticas públicas del sector turismo, aún vigentes, y de carácter nacional. Posee además un vasto conocimiento de la Región de Valparaíso, su ecosistema y políticas públicas en turismo.

Para asegurar la idoneidad del cargo, la Corporación llevó a cabo un concurso abierto que convocó a más de 260 postulantes. El proceso incluyó una evaluación de competencias técnicas y entrevistas psicológicas a la terna final, garantizando que el liderazgo de la institución quede en manos de un profesional con los más altos estándares de gestión.

VISIÓN ESTRATÉGICA

El principal desafío de Sebastián Raby será encabezar la construcción del Plan Estratégico 2026-2030, una hoja de ruta que busca modernizar la marca región y potenciar el apalancamiento de recursos para proyectos de alto impacto.

Bajo esta nueva administración, la Corporación priorizará:

Gestión basada en datos: Toma de decisiones estratégicas sustentadas en inteligencia turística.

Toma de decisiones estratégicas sustentadas en inteligencia turística. Presencia en el territorio: Una gestión descentralizada con mayor despliegue en las diversas provincias de la región.

Una gestión descentralizada con mayor despliegue en las diversas provincias de la región. Fortalecimiento gremial: Impulsar la captación de nuevos socios y estrechar vínculos con los actores actuales.

Sobre el tema, gobernador regional y presidente del directorio de la Corporación, Rodrigo Mundaca, señaló que "estoy contento de esta decisión y contento también de que se ponga al frente de la Corporación Regional de Turismo una persona que es del sector, que conoce el sector y que cumple con las condiciones que el directorio así estimó pertinentes”.

Por su parte, Sebastián Raby subrayó que "el gobernador nos ha señalado la importancia que tiene esta corporación para el desarrollo turístico regional de Valparaíso Región, sus territorios y sus destinos. Y por lo tanto llegamos con la mejor de las energías, afortunadamente con una experiencia y una trayectoria de 25 años en cargos vinculados a la dirección del turismo y la consultoría”.

Cabe hacer presente que Sebastián Raby inició sus funciones oficialmente este lunes 23 de marzo.

PURANOTICIA