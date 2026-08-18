Operativo contra el crimen organizado deja cinco detenidos en el puerto de Valparaíso

Un total de cinco personas detenidas y más de 50 controles de identidad dejó un operativo de fiscalización conjunto desarrollado en distintos puntos del puerto de Valparaíso, en el marco de un despliegue coordinado entre funcionarios de Aduanas, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Marítima.

La intervención se concentró en los accesos y al interior del Terminal Portuario de Valparaíso (TPV), Terminal Pacífico Sur (TPS) y el Muelle Prat, contando además con el apoyo de binomios caninos de Aduanas y de la Autoridad Marítima.

El procedimiento tuvo como objetivo reforzar la fiscalización y prevenir la comisión de delitos en uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país, con especial atención a fenómenos como el crimen organizado, contrabando y tráfico de drogas, además de infracciones a la Ley de Armas y otras situaciones ilícitas.

El capitán de Puerto de Valparaíso, capitán de Fragata LT Jacob Silva, detalló que "el resultado de esta fiscalización fueron más de 50 controles de identidad y cinco personas detenidas; de las cuales dos son por la Ley 20.000 (drogas), una por el artículo Nº3 de la Ley de Armas y dos personas por órdenes de detención pendientes".

El oficial de la Armada agregó que el despliegue permitió realizar más de medio centenar de controles de identidad y concretar las cinco detenciones.

Desde Aduanas, en tanto, destacaron que este tipo de operativos se mantendrá en el tiempo, como parte de una estrategia conjunta para aumentar la presencia de los organismos fiscalizadores y evitar que organizaciones criminales puedan utilizar las instalaciones portuarias para desarrollar sus actividades.

El director regional de Aduanas, Braulio Cubillos, señaló que "volvemos a realizar un operativo con el objeto de poder detectar ilícitos en el puerto. Esta es una acción que se va a repetir en el tiempo y la idea es mantener el control, aumentar nuestra presencia para evitar que organizaciones criminales puedan tomar posesión de estos espacios que están destinados para el trabajo y desarrollo del comercio internacional de Chile".

Desde la Brigada de Delitos Portuarios de la PDI Valparaíso, el comisario Nelson Pizarro indicó que el procedimiento "viene a reflejar el relacionamiento estratégico de la PDI, con la Armada de Chile y con el Servicio Nacional de Aduanas", destacando la complementariedad de las labores desarrolladas por cada organismo.

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