Sebastián Caldera deja el Concejo Municipal de Putaendo y prepara su eventual arribo a la Delegación Provincial de San Felipe

Sebastián Caldera presentó su renuncia al Concejo Municipal de Putaendo, decisión que fue aceptada en sesión extraordinaria del órgano, reactivando así los rumores de su posible designación como Delegado Presidencial Provincial de San Felipe.

La dimisión del militante del Partido Republicano se produjo tras poco más de un año de gestión como edil comunal, periodo por el cual recibió el agradecimiento de sus pares por la labor realizada en el Municipio de la comuna del valle de Aconcagua.

A través de un mensaje público, el exconcejal de Putaendo explicó los motivos de su decisión, además de realizar un balance respecto a su paso por el cargo.

"He presentado mi renuncia al cargo de concejal de nuestra querida comuna de Putaendo. No ha sido una decisión fácil, porque ser concejal ha sido uno de los mayores honores que me ha tocado vivir", sostuvo la exautoridad comunal.

De igual forma, agregó que "cierro esta etapa con gratitud, pero también con la convicción de que el compromiso con nuestra gente no termina aquí". También manifestó que "desde donde me toque estar, seguiré trabajando con la misma fuerza, con las mismas ganas y con el mismo amor por nuestra tierra".

Junto con agradecer la confianza, el apoyo y el acompañamiento recibido durante su periodo como Concejal, Caldera subrayó que "cuando uno ama su comuna, el servicio público no es un cargo… es una convicción para toda la vida".

Tras su renuncia, se espera que el militante republicano sea confirmado prontamente como Delegado Presidencial Provincial de San Felipe, lo que deberá concretarse una vez que la Contraloría General de la República entregue el visto bueno al listado de autoridades enviado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

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