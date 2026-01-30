¿Se viene el colapso en Quilpué y Villa Alemana? Solución parche para suplir líneas C01, C02 y C03 llegaría recién el 5 de febrero

Luego de sostener por segunda vez en menos de 24 horas una conversación con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, confirmó que el servicio de microbuses de las líneas C01, C02 y C03 se verá definitivamente afectado al menos por el fin de semana en Marga Marga.

Cabe recordar que este sábado 31 de enero vence el contrato suscrito con la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada, por lo que desde el domingo 1 de febrero las micros no podrán volver a salir a las calles. Y aunque se había comprometido una solución para no afectar a los vecinos de Quilpué y Villa Alemana, finalmente ésta no llegó en los tiempos requeridos y la zona quedará sin servicio al menos por los próximos días.

Según explicó el jefe comunal, en esta última conversación el ministro Muñoz le informó que representantes de la cartera sostuvieron una reunión con la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) para evaluar un apoyo transitorio al sistema de transporte, lo que requirió incluso una sesión extraordinaria de su directorio. Sin embargo, se les indicó en la cita que el servicio se verá afectado por el fin de semana y que recién podría normalizarse entre miércoles y jueves de la próxima semana.

"El ministro me ha mantenido informado de manera permanente y confiamos en que esta gestión con EFE pueda dar resultados. Pero nuestras ciudades no pueden seguir esperando. Este problema se conocía hace más de un mes y medio, y aun así se llega a última hora", señaló el alcalde Nelson Estay.

Esta situación mantiene en alerta a miles de usuarios de Quilpué y Villa Alemana, considerando que más de 20 mil personas dependen diariamente de estos recorridos para trasladarse a sus trabajos, estudios y actividades cotidianas.

"Cuando se hacen mal las cosas, pasa esto. No se puede improvisar con un servicio tan importante. Dejar a un gran sector de la ciudad sin transporte habla muy mal del trabajo que hoy está haciendo el Ministerio de Transportes”, enfatizó el Alcalde de Villa Alemana, recordando que el problema se conoce desde hace varias semanas.

En este escenario, desde la casa edilicia recalcaron que seguirán presionando y gestionando ante las autoridades para que la solución se concrete a la brevedad, esperando que en los próximos días exista claridad y estabilidad para los vecinos de estas dos comunas de la provincia de Marga Marga que dependen de estas micros.

