¿Se pueden cambiar contratos con eléctricas para bajar cuentas de luz? Diputada Cariola pide al Gobierno que impulse renegociación

Datos entregados por la Fundación Energía para Todos dan cuenta que los incrementos en las tarifas eléctricas ya alcanzan un 60% a nivel nacional y un sorprendente 68% en la región de Valparaíso, escenario al que se le debe sumar la inminente llegada de la temporada de invierno en nuestro país, donde el consumo eléctrico aumenta un 34% producto del descenso en las temperaturas y las horas menos de luz solar.

El director ejecutivo de la entidad, Javier Piedra Fierro, explicó que este aumento se debe a varios factores, incluyendo la actualización de tarifas de distribución que debió haberse realizado en noviembre de 2020, pero que fue postergada por la pandemia. Además, mencionó que existe una deuda de aproximadamente 600 millones de dólares con las distribuidoras eléctricas, la cual se está comenzando a saldar mediante un alza adicional en las tarifas, estimada en hasta un 10%.

Esta información ha generado la preocupación en la diputada Karol Cariola, quien en conversación con Puranoticia.cl sostuvo que "yo estoy preocupada porque esto no es algo nuevo, se viene tratando desde hace más de un año, en que se puso la alerta que venía un alza importante en las cuentas de la luz: 60% a nivel nacional y 68% en la región de Valparaíso, que es de las más afectadas. Esto es grave porque está anunciada una nueva alza en julio, de un 7,3% nacional, y eso va a significar que en un año vamos a llegar a más del 70% de alza en las cuestas de la luz para las familias chilenas".

A juicio de la legisladora por la región Metropolitana, esto es un anticipo de un "invierno durísimo" en nuestro país, no tan sólo por el cambio climático, sino también porque "cuando hay frío y lluvia la gente necesita calefacción, donde más del 60% se calefacciona con calefacción eléctrica y eso no es menor. O sea, vamos a ver a familias que tendrán que elegir si prenden la calefacción o pagan la cuenta de la luz, porque el costo es muy alto y va a impactar en el bolsillo de las familias chilenas".

RENEGOCIAR CONTRATOS

Esta situación ha sido advertida por Cariola, tanto a sus pares como al Gobierno, específicamente al ministro de Energía, Diego Pardow, a quien en su momento le indicó que había que tomar medidas, y no sólo con el subsidio, ya que éste no llega a todas las familias de nuestro país. Así es como planteó que "estamos en una situación muy compleja y nosotros pusimos una propuesta de renegociación de los contratos".

¿Pero en qué consiste esta propuesta? Con el objetivo de avanzar hacia una rebaja en la tarifa de las cuentas de la luz, la Diputada oficialista (que además integra la denominada «bancada eléctrica» en la Cámara Baja) hizo un llamado al Gobierno "para que pueda levantar un diálogo con las empresas generadoras y se abran a renegociar contratos, como una medida real y concreta que permita aliviar el bolsillo de las familias, fuertemente golpeadas por estas considerables alzas".

En diálogo con Puranoticia.cl precisó que "no es una innovación que no se haya hecho en ninguna parte. De hecho, hay países que han planteado renegociaciones de contrato, como Colombia y otros lugares. No es primera vez que se plantea. Codelco en su momento, su director y ex Ministro de Energía, lo dijo en la comisión, que en el ámbito de la minería permanentemente se renegocian contratos. Acá no se trata de implementar una medida a rajatabla sin conversaciones o diálogo con la industria, sino que por el contrario, se trata de abrir el diálogo".

Quien en la Elección Parlamentaria de noviembre busca llegar al Senado explicó también que "hay contratos que son muy antiguos, de antes de la reforma del sistema eléctrico en Chile, que fue una reforma de la Presidenta Bachelet. Son contratos fósiles, contaminantes y más caros. Muchos de estos contratos ni siquiera producen electricidad en base a carbón, sino que en base a nuevas tecnologías no contaminantes. Sin embargo se sigue cobrando a precios antiguos".

"Lo que decimos es por qué, si cambiaron tecnologia, con un costo menor, porque la energía no renovable es mas barata, entonces ¿por qué siguen cobrando en base a la tecnología antigua? Por eso decimos que se renegocien esos contratos antiguos, que son fósiles y caros, porque eso podría bajar los costos de la cuenta de la luz, que era el objetivo de la reforma que sehizo en el Gobierno de la Presidenta Bachelet", continuó expresando la congresista del Partido Comunista.

PROPUESTA "COMPLEJA"

Puranoticia.cl tomó contacto con Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), para conocer su visión respecto a la propuesta dada a conocer por la diputada Karol Cariola, de la cual señaló que ve como "muy complejo" que pueda llegar a ver la luz algo así.

"Los contratos de energía eléctrica en Chile no son de corto plazo, son de largo plazo, e incluyen una serie de cláusulas con multas, por lo cual yo veo muy complejo que eso pueda suceder, que sea muy factible de renegociar de eso. Para la época de la pandemia se intentó una renegociación bajo ciertos términos bastante acotados, pero lógicamente bajo ese escenario, una situación de bastante incertidumbre desde el punto de vista sanitario y también económico", indicó el académico.

El especialista en la materia también se refirió a lo dicho en torno a los contratos antiguos con combustibles fósiles: "Honestamente, eso es bastante discutible porque gran parte de la energía eléctrica que se genera en Chile está basada en energías del tipo hidroeléctrica, la cual tiene un impacto ecológico inferior a lo que podrían ser combustibles fósiles", comenzó indicando el experto consultado.

Finalmente expuso que, "si bien, es cierto que existen fuentes de energía de combustibles fósiles, plantas de generación de carbón, diesel y algún otro combustible fósil, estas no representan la mayoría o la gran parte de la energía que dispone Chile para su uso. Por ende, esa aseveración me parece un poco inexacta".

IMPACTO EN LA V REGIÓN

El incremento en las cuentas de la luz tienen en Valparaíso a una de las zonas más afectadas del país, situación que también fue enfatizada por la diputada Karol Cariola, quien manifestó que "sólo en la región de Valparaíso las alzas han llegado en promedio al 68%. En la comuna de Valparaíso el alza alcanza un 78% entre las empresas distribuidoras. En el caso de los clientes de EDECSA, el aumento llega al 87%, lo que la convierte en la tarifa más cara de todo Chile".

“Estamos hablando de que una familia con consumo promedio que en mayo del 2024 pagaba entre 25 mil y 26 mil pesos, por el aumento de consumo y alzas, podría llegar a pagar entre 53 mil y 57 mil pesos en julio del 2025, con los actuales valores de la tarifa en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué”. Es decir, en poco más de un año, el valor de las cuentas de la luz, por aumento de consumo y alzas, se duplicaría, “lo que es absolutamente insostenible para muchas familias”, advirtió Cariola.

El impacto en las cuentas de la luz en la región también fue analizado por el profesor de la Escuela de Negocios y Economía, Rodrigo Valdés, quien sostuvo que "honestamente es muy estacional, no porque tengamos una alza de 8% responde a un factor propio de la comuna de Valparaíso, Las alzas en la energía eléctrica han sido comunes y transversales para gran parte de las regiones del país".

"Es posible que tengamos una alza de 8% ahora y es posible que el próximo mes o el próximo trimestre, esa alza sea mayor en otras regiones del país, por ende yo no acotaría esa alza a un elemento en particular, sino que a un fenómeno transversal de alza de energía eléctrica para gran parte de las comunas o regiones del país", cerró el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

En lo inmediato, hay que tener en consideración lo anunciado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que adelantó una cuarta alza en las cuentas de la luz para el mes de julio, que alcanzaría un 7,3%, en el marco de la actualización semestral de los contratos eléctricos. Esta subida contempla los saldos no pagados entre julio y agosto de 2024, mientras se aplicaba el primer escalón de alzas del año 2024. Todo esto, mientras los bolsillos de muchas familias de la región siendo sufriendo con estos incrementos.

