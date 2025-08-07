Se prolonga la crisis del Hospital Van Buren: Estado no adquirirá este año los terrenos para ejecutar proyecto de ampliación en Valparaíso

Mejorar las condiciones del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso es un anhelo tanto de la ciudadanía porteña como de las autoridades y los trabajadores de este establecimiento de salud que también sirve de referencia para la región de Coquimbo.

Pero diversos problemas ha tenido que enfrentar últimamente, muchos de ellos relacionados con su grave crisis financiera, la cual ha impedido la adquisición de medicamentos e insumos médicos importantes, además del cierre en su momento de nueve pabellones quirúrgicos, lo que redujo drásticamente su capacidad para operar.

Y esto no es todo, pues la idea de buscar terrenos para poder construir un edificio adyacente que permita descomprimir la situación actual del recinto de salud ha dado más dolores de cabeza a las autoridades encargadas de dicho proceso.

De hecho, son justamente estos problemas que pasaremos a detallar en los siguientes párrafos los que imposibilitan que el Estado de Chile pueda adquirir durante este año los dos paños donde se pretende construir una torre de ocho pisos que pueda ayudar a descongestionar la labor que se realiza en la nave central del establecimiento.

UN SINFÍN DE PROBLEMAS

Desde la Comisión de Búsqueda de Terrenos para un nuevo Hospital Carlos van Buren se entregó una propuesta con más de 10 alternativas, de las cuales se priorizaron dos: comprar un paño de propiedad de Fronza y otro cuyos dueños son Trolebuses de Chile S.A., los cuales se encuentran a un costado del centro asistencial porteño.

Así es como se llegó a un acuerdo con los propietarios, a quienes se le expresaron las ganas de adquirir los espacios para poder materializar ahí la construcción de un edificio de ocho pisos que permita desahogar las actuales dependencias del Van Buren.

No obstante, es aquí donde comienzan los problemas, porque el Ministerio de Salud (Minsal), a través del Departamento de Inversiones, debe ir aprobando módulo a módulo el proyecto, con sus ofertas, sus necesidades y sus coberturas, lo cual ha tardado una enormidad. Esta parte es fundamental en la etapa previa a la presentación de la iniciativa al Ministerio de Desarrollo Social, quien finalmente autoriza la compra.

De igual forma, otra de las complicaciones con las que se ha encontrado el proyecto tiene que ver con lo que dispone el Plano Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso, el cual autoriza a construir con una altura máxima de 15 metros, mientras que el edificio de ocho pisos necesita de al menos 45. Frente a esto, se le ha solicitado al Municipio porteño que modifique este punto, lo cual podría tardar hasta tres años.

Las trabas para el Van Buren continúan luego de observar el informe de cuentas, que establece que hay que solicitar una pertinencia ambiental. A ello se suma el hecho de que, al ser un proyecto de equipamiento, requiere enfrentar una vía troncal y expresa, por lo tanto también hay que modificar el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) para cambiar la categoría de calle Colón y cumplir los requisitos.

Y para cerrar este extenso listado de problemas, hay que tener en cuenta que el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) llevó a cabo tres tasaciones en los dos terrenos, los cuales resultaron ser sumamente inferiores con las de los privados, especialmente con el paño de Trolebuses. Por ello, se tendrá que recurrir a Contraloría.

MODIFICACIONES A CONTRARRELOJ

Todos estos problemas fueron abordados en detalles por el ex consejero regional (core) de Valparaíso, Manuel Millones, quien en diálogo con Puranoticia.cl comentó que "hay que transparentar lo que sucede con el proyecto de ampliación del Hospital Van Buren y develar todas las dificultades y tiempos asociados en poder tener una torre médica que desahogue el hospital y el consultorio de especialidades".

En materia del PRC de Valparaíso, sostuvo que éste "permite tres pisos, pero el proyecto está pensado en ocho pisos para poder ingresar el proyecto, en su fase de diseño, al Ministerio de Desarrollo Social. Para el requisito de la compra de las propiedades, se debe tener la recomendación técnica favorable de este organismo, lo que solo sería posible si la iniciativa está acorde al Plan Regulador vigente".

Otro de los aspectos analizados por Manuel Millones dice relación con lo concerniente a las tasaciones, donde el valor de uno de los dos predios en cuestión (el de troles) "se distancia de las tasaciones realizadas por el Servicio de Salud, y este es un punto a resolver con la Contraloría General de la República".

La ex autoridad regional también manifestó su preocupación por el tiempo transcurrido, que es más de un año: "Sus propietarios pueden ofertar a cualquier otro interesado y no necesariamente con algún uso acorde al tema de salud y, por lo mismo, seamos claros, esta situación no la va a resolver este Gobierno", sostuvo el ex Core de Valparaíso.

SOLUCIONES

A partir de estos problemas detectados en el camino, Millones plantea que hay dos caminos posibles para poder resolver esta situación: "Tener una promesa de compra, con las respectivas cláusulas de salida; y avanzar en una compra vía expropiación a precio justo, fijada por un tribunal de la República", señaló a Puranoticia.cl.

Además, propone que a este último ejercicio de expropiación se debería agregar la propiedad de una congregación religiosa de monjas ubicada como continuidad al terreno de Trolebuses Chile S.A.. "Con esa apuesta podemos resolver el problema del Van Buren y tener un barrio médico en toda esa cuadra e inclusive tomar la propiedad de la Universidad de Valparaíso, adosada al Parque El Litre, y allí construir el Macrocentro del Cáncer o el Servicio de Oncología en subsidio", dijo.

El ex integrante de la Comisión de Salud del Core de Valparaíso también precisó que "todo esto debe ser abordado por el futuro Gobierno y, en el intertanto, que van a ser varios años, se puede abordar la contingencia con arriendos en predios cercanos. Así se puede desahogar el Hospital Van Buren y el Servicio de Oncología".

En definitiva, Millones afirmó que "la solución de este anexo del hospital va a demorar a los menos tres o cuatro años, y mayor tiempo la construcción del segundo hospital que Valparaíso demanda y que, por los metros cuadrados requeridos que superan las 6 hectáreas de superficie, y por los montos involucrados, estamos hablando de a lo menos 10 a 15 años más para un nuevo hospital, y lo más probable es que su ubicación sea en la parte alta de Valparaíso".

Así, mientras las soluciones definitivas parecen extraviadas, el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso continúa funcionando al límite de su capacidad, cargando el peso de la urgencia de una ciudad y una red asistencial que lo necesita más que nunca. La promesa de una ampliación o de un nuevo hospital suena lejana, atrapada entre planos reguladores, tasaciones desalineadas y voluntades políticas que, a la luz de los antecedentes, tendrán que ser resueltos en la próxima administración gubernamental.

