"Se me pasó la mano con los tragos": Asesor económico de Kast reconoce condena por conducir ebrio en Zapallar el 2014

Jorge Quiroz Castro, principal asesor económico del candidato presidencial José Antonio Kast, reconoció que fue condenado por manejo en estado de ebriedad en 2014, en un hecho ocurrido en la comuna de Zapallar, en la región de Valparaíso.

“Se me pasó la mano con los tragos. Fue en 2014, de ahí que no tomo ninguna gota de alcohol”, declaró, confirmando la información difundida por el medio The Clinic.

El hecho ocurrió en diciembre de ese año, cuando Carabineros fiscalizó al economista mientras conducía su vehículo, un Audi A6.

Según el parte policial citado por el medio, Quiroz presentaba “fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar”, por lo que fue detenido y trasladado al Hospital de La Ligua para la toma de una muestra de sangre destinada al examen de alcoholemia.

Pero dicho procedimiento no se realizó debido a que el economista se negó a someterse al examen. Posteriormente, Quiroz fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad.

La Fiscalía solicitó una pena de 540 días de presidio, la suspensión de su licencia de conducir por dos años y la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante el tiempo de condena.

