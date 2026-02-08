Se les acabó el camino: Cinematográfica huida termina con autos chocados y dos detenidos en Viña del Mar

Una persecución policial a un vehículo robado se registró durante la mañana del pasado Sábado en la comuna de Viña del Mar, finalizando en el sector Las Torres, Siete Hermanas, luego de que el automóvil impactara contra vehículos que se encontraban estacionados.

De acuerdo con información preliminar, el procedimiento se inició tras la detección de un auto con encargo por robo, el cual fue seguido por personal de Carabineros a través de distintas calles del sector alto de la ciudad jardín.

La persecución culminó cuando el conductor perdió el control del vehículo, provocando una colisión con autos estacionados. Tras el choque, los ocupantes abandonaron el automóvil y se dieron a la fuga a pie, intentando evadir la acción policial.

Gracias al rápido despliegue de personal policial y al cierre de accesos en el sector, al menos dos de los individuos fueron detenidos, mientras se continúa con las diligencias para establecer si existen más involucrados en el hecho.

Carabineros mantiene el procedimiento en desarrollo, realizando peritajes al vehículo, recopilando antecedentes y evaluando los daños ocasionados, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas producto del incidente.