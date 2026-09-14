Se hicieron pasar por trabajadores y robaron $150 millones en especies desde tienda del mall de Viña del Mar

Carabineros de Chile investiga un millonario y audaz robo ocurrido la noche del pasado sábado al interior del Mall Marina de Viña del Mar, donde dos delincuentes lograron sustraer especies valoradas en aproximadamente $150 millones de pesos desde el local comercial Sunglass Hut.

Según los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 21:05 horas, momento en que los sospechosos ingresaron a la tienda de lentes de sol bajo una falsa premisa. De acuerdo con lo establecido por los uniformados tras entrevistarse con los involucrados, los sujetos entraron bajo el pretexto de realizar trabajos de mantenimiento en la cortina de seguridad.

Aprovechando el engaño, los individuos operaron con absoluta normalidad y tranquilidad dentro del recinto. Transcurridos unos minutos, abandonaron el local comercial portando dos bolsos cargados con la costosa mercadería e intentaron escapar por una de las vías de evacuación de emergencia del centro comercial. En ese punto, los delincuentes fueron interceptados por el personal de seguridad privada, generándose un forcejeo que finalmente permitió la huida de los involucrados.

Tras la alerta emitida a la central policial, personal de Carabineros se constituyó en el centro comercial a las 23:15 horas para tomar el procedimiento. En el lugar, las autoridades tomaron declaración al jefe de la tienda afectada y al jefe de Seguridad del recinto con el fin de fijar la cronología exacta de los hechos y determinar el avalúo final de lo sustraído, el cual se avalúo en aproximadamente $150 millones.

Actualmente, la policía se encuentra revisando exhaustivamente las cámaras de vigilancia del centro comercial y de las zonas adyacentes para identificar la ruta de escape de los asaltantes y lograr su pronta captura.

(IMAGEN SITIO WEB DE MALL MARINA VIÑA DEL MAR)

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