Fatal incendio en Olmué: adulto mayor pierde la vida en siniestro estructural

Un incendio estructural registrado la mañana de este sábado en la comuna de Olmué dejó como resultado una persona fallecida, según información preliminar entregada por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

La emergencia se originó en las inmediaciones de la población Las Rosas, específicamente en el sector de calle Los Pensamientos, lo que generó un amplio despliegue de unidades de rescate.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Olmué, quienes trabajaron para controlar el siniestro con el apoyo de Bomberos de Limache, particularmente de la Primera Compañía.

En el procedimiento también participaron equipos de emergencia municipal y efectivos de Carabineros, quienes colaboraron en las labores de seguridad y resguardo del perímetro mientras se desarrollaba la emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima corresponde a una persona de la tercera edad que no alcanzó a salir de la vivienda mientras se desarrollaba el incendio.

Las causas que originaron el siniestro serán investigadas por los organismos competentes, mientras equipos especializados continúan realizando peritajes en el sitio del suceso para esclarecer el origen del fuego.

PURANOTICIA