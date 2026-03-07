Conoce los desvíos y cortes de tránsito por marcha del 8M en Valparaíso

Este domingo 8 de marzo se realizará en Valparaíso la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, actividad que reunirá a organizaciones sociales, colectivas feministas y ciudadanía en el centro de la ciudad.

Según la información difundida, la movilización comenzará a las 11:00 horas en Plaza Sotomayor, punto de encuentro desde donde se iniciará el recorrido por distintas arterias del plan porteño.

El trayecto de la manifestación contempla el desplazamiento por calle Cochrane, Esmeralda y Condell, avanzando posteriormente por el sector de Plaza Victoria.

Desde ese punto, la marcha continuará por calle Edwards y avenida Pedro Montt, una de las principales vías del centro de Valparaíso.

Finalmente, el recorrido concluirá en avenida Francia, lugar donde se espera la concentración final de los participantes de la actividad.

Debido al desarrollo de la marcha, las autoridades informaron que el tránsito vehicular será suspendido de manera gradual en las calles por donde avance la movilización, por lo que se recomienda a conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.

