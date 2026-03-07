Accidente múltiple en la Ruta 5 Norte deja un fallecido y cinco lesionados en Nogales

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana este sábado en la Ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales, dejando como resultado una persona fallecida y cinco personas lesionadas.

El hecho ocurrió en el kilómetro 126.500 de la Ruta 5 Norte, en las cercanías de la bajada de la Cuesta El Melón, donde se produjo una colisión múltiple que involucró a tres vehículos.

De acuerdo con información preliminar, uno de los vehículos corresponde a una camioneta que se trasladaba desde una faena minera con tres ocupantes, resultando uno de ellos fallecido producto del accidente.

Producto del impacto, uno de los vehículos terminó volcado y otros dos desbarrancados, lo que obligó a un amplio despliegue de equipos de emergencia para asistir a los afectados.

En el lugar trabajan Bomberos de Nogales e Hijuelas, junto a personal del equipo de Gestión de Riesgos y Desastres de Nogales, ambulancias, Carabineros y la empresa concesionaria de la ruta.

Debido al accidente, el tránsito se mantiene segregado en dirección de norte a sur, mientras continúan las labores de rescate, atención de los lesionados y retiro de los vehículos siniestrados.

Las circunstancias que provocaron la colisión están siendo investigadas, mientras las autoridades realizan los procedimientos correspondientes en el lugar del accidente.

