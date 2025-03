¿Se desarma el equipo de Mella en Quillota? Jefe de Desarrollo Económico, condenado por violencia intrafamiliar, presentó su renuncia

Alrededor de tres meses alcanzó a estar Javier Butti Rivero como encargado de Desarrollo Económico del Municipio de Quillota, administrado por el alcalde Luis Mella, quien lo designó en el puesto a pesar de una grave denuncia por violencia intrafamilia presentada en su contra, por la cual el Tribunal de Familia de Quillota lo condenó.

Cabe hacer presente que este ingeniero agrónomo lideró la Unidad de Desarrollo Económico Local, la que tiene como objetivo principal "fortalecer, promover y apoyar programas orientados al desarrollo sustentable de la actividad económica" de Quillota, tal como lo indican –por ejemplo– en su cuenta oficial en Instagram.

No obstante a aquello, el funcionario presentó su renuncia a la gestión de Luis Mella aduciendo "razones personales", descartándose de paso que hubiera sido reubicado en otra unidad de la casa edilicia quillotana, tal como constató Puranoticia.cl.

De paso, nuestro medio tuvo acceso a un documento del Poder Judicial, específicamente del Tribunal de Familia de Quillota, el cual condenó a Javier Butti Rivero como autor de actos de violencia intrafamiliar, sancionándolo con multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales ($340.170 al valor de este viernes 14 de marzo de la UTM).

De igual forma, el ex encargado de Desarrollo Económico de la administración Mella quedó con prohibición de acercarse a una distancia inferior a 200 metros de la víctima (su ex esposa, identificada con las iniciales F.A.V.S.), tanto a su domicilio particular como a su lugar de trabajo, estudio u otro que la mujer visite habitualmente.

El texto al que accedió Puranoticia.cl también da cuenta que, en caso de incumplimiento de la medida accesoria, se pondrán en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de cumplir con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, es decir, imponer al infractor el arresto hasta por 15 días.

Pero, ¿qué dice la demanda contra Javier Butti? En primer lugar, vale hacer presente que la ex pareja contrajo matrimonio en febrero de 2018, tuvieron un hijo en diciembre de 2019 y se divorciaron en diciembre de 2023. En ese contexto, la demandante acusa al ingeniero por conductas de agresión verbal, psicológica y de violencia económica.

"Funda la demanda en hechos perpetrados por el demandado en su contra, los que dicen relación con conductas de agresión verbal, psicológica y de violencia económica, por cuanto, luego de la separación, se han dado dinámicas que resultan del todo vulneratorias hacia ella, esto en el contexto de la comunicación con el demandado y la coordinación para la relación directa y regular con el hijo común", reza la demanda presentada por la víctima ante el Juzgado de Familia de Quillota.

Cabe hacer presente que, además, se ordenó oficiar a la Cuarta Comisaría de Carabineros de Quillota para para poner en su conocimiento la medida accesoria decretada; esto, junto a advertir que el oficio podría ser utilizado por la víctima para acreditar el otorgamiento de la medida cautelar en caso de ser esto necesario.

Por los hechos denunciados, también se ordenó a Javier Butti la asistencia obligatoria a terapia psicológica, a realizar por psicólogo clínico en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) correspondiente a su domicilio o, bien, con uno particular especialista en la materia. "El tratamiento en área de salud mental, ya sea que se realice en Cesfam o con psicólogo particular, se realizará desde la perspectiva de género", cerró el tribunal.

Finalmente, otro dato que se entrega en el documento ingresado al Poder Judicial es que el demandado registra otra condena, esta vez por el delito de conducción en estado de ebriedad, ejecutado en grado de consumado y en calidad de autor. El ilícito se cometió en enero de 2021, luego que Carabineros lo fiscalizara tras advertir que conducía de forma zigzagueante una camioneta por la ruta F-310. Por este hecho, fue condenado a 41 días de prisión en su grado máximo y a una multa de 0,3 UTM. No obstante el Juzgado de Garantía de Quillota le dio el beneficio de remisión condicional.

PURANOTICIA