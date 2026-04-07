¿Se cae el "paro obligado" en Valparaíso? Seremi de Transportes afirma que ayudas al gremio asegurarán continuidad del sistema

Luego de que la semana pasada el gremio de microbuseros advirtiera en conversación con Puranoticia.cl que el aumento en el precio de los combustibles podría obligar a varios operadores a dejar de sacar sus máquinas a circulación, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció una serie de medidas de apoyo económico para el rubro.

La iniciativa se enmarca en el Plan Chile Sale Adelante y contempla compensaciones para el transporte público mayor –regulado y no regulado–, además de subsidios para taxis, colectivos y transporte escolar, para mitigar el impacto del alza del petróleo.

Según detalló el ministro Louis de Grange, "ya hemos recibido un total de 117 mil inscripciones, tanto de taxis básicos como taxis colectivos y transporte escolar. Esta cifra representa más del 90% de los potenciales beneficiados", agregando que en regiones se contabilizan cerca de 800 postulaciones en transporte público.

El anuncio surge en un contexto de creciente preocupación en el sector, donde pequeños empresarios del transporte habían advertido dificultades para costear el combustible, poniendo en riesgo la continuidad de los recorridos.

En esa línea, el seremi de Transportes de Valparaíso, Matías Valenzuela, aseguró que estas medidas apuntan precisamente a evitar ese escenario.

“Este apoyo llega en un momento clave para miles de conductores y operadores de nuestra región. Estas medidas buscan aliviar sus costos y asegurar la continuidad de servicios esenciales para nuestras comunidades”, sostuvo la autoridad.

De igual forma, expuso que "invitamos a todos los transportistas a informarse y completar su inscripción, porque cada beneficio disponible está pensado para resguardar su labor y la conectividad de las personas en la región de Valparaíso”.

Entre los beneficios destaca un bono mensual de $100 mil para taxis, colectivos y transporte escolar durante seis meses –o hasta que el precio del petróleo se estabilice a nivel planetario–, además de mecanismos de compensación para buses y servicios de conectividad en zonas aisladas de nuestro país.

Desde la cartera de Transportes y Telecomunicaciones también precisaron que los transportistas pueden postular a través de la plataforma habilitada en su sitio web, con plazos que determinan la fecha de pago de los beneficios.

"Desde el Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta inyección específica de recursos que busca proteger al transporte público, a las personas de clase media, que más usan los servicios tanto en Santiago como en regiones, y aquellos modos de transporte que más afectados se ven por la crisis internacional del petróleo, logren mitigar la crisis", complementó el ministro De Grange.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, indicó que quienes se inscriban hasta el 7 de abril recibirán los recursos el 15 del mismo mes, mientras que quienes lo hagan posteriormente accederán a los pagos a fines de abril o durante mayo.

Con estas medidas, el Gobierno busca dar una señal de respaldo a un sector que había alertado sobre un eventual colapso operativo, en medio de un escenario internacional marcado por el alto costo de los combustibles, situación que ha golpeado a Chile.

PURANOTICIA