Se cae el paro de troles y buses eléctricos en Valparaíso: empresa confirma servicio este «Súperlunes», aunque con menor frecuencia

Lo que prometía ser un verdadero caos para el inicio del año laboral y escolar en el Gran Valparaíso, finalmente no será tal. Es que el anunciado paro total de trolebuses y buses eléctricos para este lunes 2 de marzo fue desactivado a última hora.

La medida había sido comunicada por la empresa Trolebuses Chile debido a una deuda asociada a una partida del Plan de Fomento de la Electromovilidad, correspondiente al aseguramiento de la demanda durante los primeros 12 meses de operación del servicio que tuvo su inicio de operaciones en septiembre del año 2024.

Dicha deuda –que asciende a $1.300 millones– se arrastra desde noviembre de 2025 y responde al déficit generado por una proyección de pasajeros que finalmente no se cumplió, afectando seriamente la estabilidad financiera de la compañía porteña.

Sin embargo, el gerente general Juan Antonio Massai confirmó a Puranoticia.cl que un avance administrativo permitió que la paralización fuera suspendida.

"El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones envió el ingreso del decreto de pago a Contraloría. Aunque esto no establece una fecha para el pago, por lo menos muestra un avance en la solución", destaco el ejecutivo de Trolebuses Chile.

Asimismo, señaló que "ante este avance, nuestra empresa ha decidido trabajar el día lunes 2 de marzo, pero con una baja en nuestros servicios, a modo de jornada con turnos éticos para no perjudicar mayormente a nuestros usuarios".

De esta manera, el servicio de transportes, tanto de los troles como de los buses eléctricos, operará durante el denominado «Súperlunes», aunque con menor frecuencia. Y es que, si bien, la paralización quedó sin efecto, la empresa mantiene la preocupación por la falta de una fecha concreta para el pago de los recursos comprometidos.

