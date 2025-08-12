Se acaban las dudas: Gobernador Mundaca confirma que no dejará su cargo para postular a la Elección Presidencial

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, puso fin a la incertidumbre sobre su futuro político. La autoridad aseguró que se mantendrá en su cargo hasta el final de su período, descartando así cualquier posibilidad de asumir una candidatura presidencial para las próximas elecciones.

En conversación con radio Bío-Bío, Mundaca afirmó que su compromiso es con los votantes que lo eligieron. "Yo soy el gobernador regional hasta enero de 2029 y voy a seguir en mi función hasta enero del 2029. No tengo ningún tipo de soberbia y ambición personal que no sea precisamente seguir estando a la altura de las circunstancias y seguir retribuyendo el cariño que me depositaron 800 mil personas que votaron por mí", declaró.

Además de su decisión personal, el jefe regional también se refirió al futuro político de su movimiento. Mundaca indicó que Modatima tendrá un candidato a diputado por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso.

Consultado por El Mercurio de Valparaíso sobre un posible apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, el gobernador fue cauteloso. "Estamos esperando lo que ocurra el día 18 de agosto, donde se van a terminar de inscribir todas las candidaturas, tanto en el Distrito 6, como en el 7, y también las candidaturas senatoriales", explicó, posponiendo su definición para después de esa fecha clave.

