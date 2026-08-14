Complejo Penitenciario de Valparaíso realiza simulacro de incendio forestal ante riesgo de emergencias

Durante los últimos años se han producido incendios forestales en sectores aledaños al Complejo Penitenciario de Valparaíso, situación que ha llevado a tomar una serie de medidas al interior de la unidad, llegando incluso al traslado de población penal.

Con la finalidad de estar preparados ante una nueva emergencia, el recinto penitenciario ubicado en la parte alta de Playa Ancha efectuó un simulacro de incendio forestal.

El ejercicio, que implicó un foco de incendio en un espacio cercano al Centro Penitenciario Femenino, movilizó al personal de la Brigada Especial Contra Incendios (BECI), que realizó la primera respuesta ante la emergencia y que luego contó con el apoyo de funcionarios de Conaf, Bomberos, Carabineros y SAMU. Además, se contó con el apoyo de gendarmes para reforzar labores de seguridad.

Una vez culminado, efectuó una reunión para analizar la reacción ante el simulacro. Ésta se desarrolló en el despacho de la jefa de la unidad penal, coronel Patricia Sepúlveda, y en ella estuvieron presentes representantes de todas las instituciones participantes.

La cabo Ruth Rivera Salinas, encargada regional de Prevención de Emergencias Penitenciarías, sostuvo que "todos los años el Complejo Penitenciario de Valparaíso refuerza de manera preventiva las acciones para la temporada alta de incendios. En este sentido nosotros fortalecemos los ejercicios de simulacro a través de ejercicios prácticos por medio de nuestras brigadas especiales contra incendios. Se hacen dos ejercicios: uno al interior de los módulos y otro en el sector aledaño a la unidad femenina y que se encuentra rodeado de vegetación. Además, durante el segundo semestre reforzaremos, de manera preventiva, las acciones de desmalezamiento de las áreas de vegetación del Complejo Penitenciario”.

“Los ejercicios de simulacro se generan y trabajan de una manera correctiva, entregando dos ejercicios de simulacro en el segundo semestre y uno en el primer semestre del año 2027, esto fortaleciendo los planes de emergencia y planes preventivos a nivel nacional y regional. A la fecha llevamos cinco ejercicios en las unidades penales y sin dificultades, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con prevención y ocupando las brigadas especiales contra incendios que tiene Gendarmería”, agregó la cabo Rivera.

Esta semana también se realizó un simulacro de incendio en el Centro de Detención Preventiva de Petorca, el que movilizó a las instituciones vinculadas a las emergencias. El operativo implicó el traslado de la totalidad de la población penal hasta la zona de seguridad, ubicada en la multicancha del Centro.

PURANOTICIA