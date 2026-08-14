Incendio consumió dos viviendas y afectó a un vehículo en la población Amanecer de Quillota

La emergencia estructural se registró la tarde de este viernes en el pasaje La Campana, a la altura del N°1308, con calle Quillota.
Un incendio se registró la tarde de este viernes en el pasaje La Campana de la población Amanecer, en la comuna de Quillota.
La emergencia en calle Quillota a la altura del N°1308, afectó completamente a dos viviendas y un vehículo.
Además, el siniestro estructural provocó que dos personas resultaran damnificadas.
En el lugar trabajaron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos junto con profesionales y camión aljibe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres.
Además, al lugar llegaron equipos de Chilquinta, Seguridad Pública Municipal y del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) Base Quillota.
Personal de Chilquinta efectuó un corte preventivo del suministro eléctrico para resguardar el trabajo de bomberos.
(Imagen: @grdquillota)
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