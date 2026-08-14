Reabren en ambos sentidos la ruta E-30-F tras 26 días de trabajos por erosión en Puchuncaví

Este viernes 14 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, concretó junto a la Municipalidad de Puchuncaví la reapertura del tránsito en ambos sentidos de la Ruta E-30-F, en el km 40.

La vía permanecía cerrada desde el pasado 18 de julio, luego de que un proceso erosivo de gran magnitud provocara importantes daños en la plataforma vial, obligando a suspender completamente el tránsito para resguardar la seguridad de los usuarios.

Desde el día siguiente de la emergencia, los equipos de la Dirección de Vialidad y del Contrato Global trabajaron de manera continua para contener los daños y recuperar la plataforma vial. Tras 26 días de trabajo, se completaron las obras de restitución y se habilitó nuevamente el tránsito.

La intervención ejecutada corresponde a una obra definitiva, que permitió recuperar la capacidad estructural y funcional de la ruta.

La seremi de Obras Públicas Valparaíso, Patricia Terán, destacó que "estamos muy contentos, la verdad es que se trabajó a gran celeridad. Por supuesto, destacar también la cooperación y el trabajo en conjunto con los alcaldes Marcos Morales y Gustavo Alessandri, quienes con sus equipos nos apoyaron, nos ayudaron y logramos una obra en muy corto tiempo y eso es importante, es una obra definitiva y se abordó la emergencia en gran con unos equipos espectaculares y en un muy corto tiempo".

En tanto, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, sostuvo que "estamos dando el vamos, el inicio, a que se pueda ocupar de nuevo esta importante ruta a la altura de Marbella de Maitencillo, cierto. En esta ruta E-30-F ya a partir de las once de la mañana se habilitó el paso, en menos de 30 días. Esta es una inversión efectiva y definitiva de parte del Ministerio de Obras Públicas en Puchuncaví. Así que esperamos que además esta ruta siga dando la conectividad que se merece. Y también pudiendo conectar con las comunas vecinas. El tránsito sí va a seguir siendo regulado por los equipos municipales".

Junto con la reapertura, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, comentó que "las recomendaciones evidentemente están en la línea de mantener todas las restricciones y las recomendaciones de seguridad que establecen tanto los municipios como Carabineros. La vía estará constantemente monitoreada y eso, sin duda que es una recomendación que deben llevar cada uno de los usuarios. Tanto lo que son vehículos livianos como también vehículos de carga mayor".

De esta manera, la reapertura permite recuperar la conectividad y normalizar la circulación en ambos sentidos, manteniendo el monitoreo permanente de la vía y la regulación del tránsito por parte de los equipos municipales.

A partir de la reapertura, se continuarán ejecutando trabajos complementarios en el sector, orientados principalmente a mejorar las condiciones de drenaje superficial. Estas labores se desarrollarán sin afectar el tránsito.

El MOP hizo un llamado a los conductores a circular con precaución, respetar las señalizaciones, las indicaciones de los equipos municipales y Carabineros, y mantenerse atentos a la información entregada por los canales oficiales.

PURANOTICIA