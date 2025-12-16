Sancionan a dos directores del Sporting Club de Viña por comprar acciones en periodo de bloqueo

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Paulo Gorichon Bengoechea y a Gonzalo Bofill Velarde, ambos directores del Valparaíso Sporting Club S.A., por efectuar transacciones de acciones en el recinto hípico ubicado en Viña del Mar durante el periodo de bloqueo.

Según indicó este organismo que fiscaliza y regula los mercados financieros, esta acción llevada a cabo infringió el artículo 16 inciso 5° de la Ley de Mercado de Valores.

Dicha normativa prohíbe a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de un emisor de valores, y a sus cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad, realizar transacciones sobre los valores emitidos por el respectivo emisor, dentro de los 30 días que anteceden a la divulgación de sus estados financieros.

De esta manera, las sanciones aplicadas para Paulo Gorichon Bengoechea son una multa de 300 UF ($11.901.123) por adquirir, a través de la sociedad Inversiones Dicato Limitada, un total de 11 acciones por un monto de $56.200.000. El sancionado era director del emisor al momento de las operaciones.

Respecto a Gonzalo Bofill Velarde, se le cursó una multa de 200 UF ($7.934.082) a por adquirir, a través de la sociedad Principado de Asturias S.A., un total de cinco acciones por un monto de $25.000.000. El sancionado era director del emisor al momento de las operaciones.

