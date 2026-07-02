San Esteban cuenta con renovado Cuartel de Bomberos para enfrentar emergencias

Con una emotiva ceremonia, San Esteban inauguró oficialmente las obras de ampliación y mejoramiento de su Cuartel de Bomberos, un proyecto que significó una inversión superior a los $1.000 millones financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso, con apoyo de la Municipalidad.

La iniciativa permitió renovar y ampliar las dependencias de la institución, incorporando espacios modernos, funcionales y mejor equipados para responder a las necesidades operativas de Bomberos y fortalecer el servicio que presta a la comunidad.

Durante la actividad, las autoridades destacaron que la nueva infraestructura permitirá fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias, al tiempo que mejorará las condiciones de trabajo de los voluntarios y voluntarias, impactando directamente en la seguridad de la comunidad.

El alcalde Christian Ortega destacó que esta obra representa un avance concreto en materia de infraestructura y protección comunitaria, subrayando que invertir en Bomberos es también invertir en tranquilidad y bienestar para las familias de San Esteban.

Gracias a esta ampliación, el cuartel contará con mejores espacios para la preparación, coordinación y despliegue de los equipos de emergencia, optimizando la respuesta frente a incendios, rescates y otros procedimientos que atiende la institución.

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