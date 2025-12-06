San Antonio: Corte inicia formalmente desalojo de megatoma tras decreto de expropiación

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución presentado por la Delegación Presidencial Regional y declaró oficialmente iniciado el proceso de desalojo de la megatoma ubicada en el sector del Cerro Centinela, en San Antonio. El fallo del tribunal de alzada señala que, considerando el decreto de expropiación y el documento presentado por la delegación, se ordena avanzar con el desalojo “en los términos planteados” por la autoridad regional.

Por ahora, el plan de desalojo elaborado por la Delegación Presidencial se mantiene en carácter de reservado, por lo que no se han entregado detalles sobre el operativo ni su cronograma. No obstante, el Gobierno ya había adelantado parte de la estrategia para enfrentar la masiva ocupación de terrenos.

Según lo informado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas donde se emplaza la megatoma. El ministro Carlos Montes reiteró que se utilizarán “todas las herramientas que nos da el Estado de derecho para materializar esta solución”, destacando que la expropiación forma parte central de la intervención.

En cuanto al financiamiento para este proceso, Montes explicó que los recursos provienen del programa destinado a asentamientos precarios. “Hay un decreto de transferencia de todos estos recursos que está en trámite. Estamos con presupuesto de este año”, afirmó el secretario de Estado, subrayando que el Gobierno busca avanzar con celeridad en la regularización y recuperación del terreno.

Con el inicio formal del proceso de desalojo, las autoridades deberán definir los pasos operativos que permitirán abordar una de las ocupaciones ilegales más extensas de la Región de Valparaíso.

